domingo 05 de julio de 2026
5 de julio de 2026 - 12:14

La Plata: choque frontal entre una camioneta y un camión dejó una mujer muerta

El choque sucedió en la localidad de Abasto, en las afueras de La Plata. La víctima falleció en el acto y sus acompañantes resultaron gravemente heridos.

El mortal choque en Abasto, en las afueras de La Plata.

El mortal choque en Abasto, en las afueras de La Plata.

NA

Una mujer de 51 años murió este sábado como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes Benz ocurrido en el cruce de las calles 203 y 526, en la localidad de Abasto, en La Plata.

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Un choque mortal

Margarita Padilla Reinaldes, de nacionalidad boliviana, falleció en el acto. Según Noticias Argentinas, la víctima fatal viajaba como acompañante en la camioneta, junto a Cristian Subía (38) y un menor de 14 años. Ambos fueron rescatados por los bomberos. El conductor del camión, Lucas Palazzo (30), resultó ileso tras el incidente.

Los dos vehículos fueron secuestrados para la realización de las pericias, mientras que la UFI N° 10 de La Plata interviene en la causa judicial iniciada por la muerte de la mujer.

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