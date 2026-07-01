La Plata: gestiones para concretar la tercera etapa del Tren Universitario

El Tren Universitario de La Plata. UNLP

La Universidad de La Plata quiere darle continuidad a su proyecto de extender el recorrido del Tren Universitario. Con ese objetivo, el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, mantuvo un encuentro con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci. El tema central fue impulsar la concreción de la tercera etapa de ampliación del recorrido para llegar hasta el barrio de Los Hornos.

La ampliación del Tren Universitario es una iniciativa proyectada e ideada por la UNLP y contempla la extensión del recorrido desde el Hospital San Juan de Dios hasta los Talleres Ferroviarios de Gambier, ubicados en las calles 137 y 52 de Los Hornos.

Según se informó, a la mesa de reunión Marinucci acercó a representantes de una empresa líder mundial en el sector ferroviario, una compañía productora de material rodante que se dedica al desarrollo, operación y prestación de servicios tecnológicos vinculados a la seguridad y logística del sector.

Al término del encuentro, Tauber señaló: “Conversamos sobre la idea avanzar en las gestiones para concretar la tercera etapa del Tren Universitario y conectar una localidad de más de cien mil habitantes con el centro de La Plata”.

El Tren Universitario cumplió trece años el pasado mes de abril. Con un recorrido que va desde la estación de trenes de 1 y 44 hasta el hospital San Juan de Dios, según la UNLP transporta en promedio a 2.000 pasajeros por día, entre las 7 y las 22. "No son solo estudiantes: son trabajadores, pacientes que llegan a los hospitales desde diferentes puntos de la región, y vecinos que encontraron en este medio una alternativa ecológica, rápida y de bajo costo". Fuente: Agencia DIB

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