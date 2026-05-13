miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 09:59

Necochea: luego del temporal continúa cortada la Ruta 228 y hay agua en un sector de la 86

La cinta asfáltica que conecta a la ciudad con Tres Arroyos está intransitable “por tiempo indefinido”. Las estadísticas indican que es el mes de mayo más lluvioso en muchos años.

Por Agencia DIB
Las rutas en los alrededores de Necochea continúan complicadas por el agua.

Las rutas en los alrededores de Necochea continúan complicadas por el agua.

Ecos Diarios

El temporal de viento y lluvia que se vivió en los últimos días en gran parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires aún deja complicaciones en algunas rutas que llegan hasta la ciudad de Necochea. Mientras tanto, los indicadores marcan que se está en presencia del período enero-mayo más lluvioso desde 2010, en particular gracias a la última tormenta.

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Según el último informe brindado por Defensa Civil, la Ruta Nacional 228 que conecta Necochea con Energía y Tres Arroyos aún continúa cortada “por tiempo indefinido”, debido a la cantidad de agua que se observa sobre la calzada.

Por otra parte, también se indicó que se debe circular con precaución por el kilómetro 17 de la Ruta Provincial 86, ya que allí todavía queda algo de agua.

Por último, las rutas provinciales 88, que conecta a Necochea con Miramar y Mar del Plata, y 227, que une a la ciudad con Lobería, se encuentran totalmente transitables.

Un mes con mucha agua

En tanto, según las estadísticas de la Cooperativa Agropecuaria “Gral. Necochea”, en el periodo enero-mayo de este año en Necochea se registró un acumulado de 581 milímetros, la segunda marca más alta de los últimos 16 años, ya que en 2010 el pluviómetro llegaba a esta altura del año a los 710 milímetros.

En los primeros 12 días de mayo llovieron 174 milímetros, con 116 milímetros solo el jueves 7. Hay que remontarse al año 2012 para hallar una marca superior, con 230 milímetros. Pero este último dato es de todo el mes y aún no se alcanzó la primera quincena de mayo.

“Si sigue lloviendo así, nos espera un invierno complicado”, lamentó a Ecos Diarios el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Necochea, Adrián Furno.

Fuente: Agencia DIB

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