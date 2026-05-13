Una formación del tren Constitución-Mar del Plata atropelló un auto en Castelli y hay un herido

El Renault Mégane chocado por la formación ferroviaria que se dirigía a Mar del Plata. Canal 4 Castelli

Un tren que unía la estación porteña de Constitución con la ciudad de Mar del Plata impactó en las últimas horas contra un vehículo en un paso a nivel sin barreras en el kilómetro 170 de la Ruta Provincial 2, en jurisdicción del partido de Castelli. El conductor del auto quedó herido aunque sin consecuencias de gravedad.

Según informó Canal 4 de Castelli, por causas que se investigan, el tren impactó este martes en la parte trasera del vehículo, un Renault Mégane, cuando éste intentaba cruzar las vías. Como consecuencia del hecho, el conductor del rodado, un hombre de 52 años oriundo de Castelli, fue trasladado al hospital local para una mejor atención médica, aunque el siniestro fue informado como sin lesiones de gravedad.

En la formación ferroviaria viajaban 258 pasajeros, quienes no resultaron heridos. El tren, que viajaba hacia Mar del Plata, quedó detenido en las vías por más de dos horas.

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios, ambulancia del nosocomio local, efectivos policiales y personal de AUBASA.

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