miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 10:44

La Madrid: falleció el piloto de un parapente tras precipitarse a tierra

La víctima era un médico reconocido en la zona de Bahía Blanca. Perdió el control del aparato por una turbulencia y cayó.

Por Agencia DIB
El parapentista falleció en horas de la tarde del martes.

Un trágico accidente ocurrió este martes por la tarde en la ciudad de General La Madrid, cuando un hombre de 57 años oriundo de Bahía Blanca perdió la vida mientras realizaba un vuelo de parapente.

Según informan medios locales, la víctima fue identificada como Pablo Damián García. Se trataba de un médico que residía en San Andrés de las Sierras, en el partido de Tornquist, y tenía su consultorio en Bahía Blanca.

En el Aeroclub

De acuerdo con el Comando de Prevención Rural (CPR), alrededor de las 17 horas se tomó conocimiento de la caída del parapentista dentro del predio del Aeroclub General La Madrid. De acuerdo a testimonios de personas presentes, el hombre habría atravesado una turbulencia que le hizo perder el control del equipo, precipitándose desde una altura considerable.

Tras el impacto fue trasladado en ambulancia al hospital local, aunque al momento de su ingreso ya no presentaba signos vitales, producto de las graves lesiones sufridas.

Atendía en Bahía

El profesional atendía en un consultorio ubicado en calle Terrada al 700 de Bahía Blanca y era conocido en la región serrana por su actividad.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y personal del CPR. La causa fue caratulada “Averiguación causal de muerte” e interviene la Ayudantía Fiscal local dependiente de la UFI N° 7 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Urlezaga.

Fuente: Agencia DIB

