La Justicia bonaerense citó al influencer Santiago Maratea por su conflicto con los nutricionistas

El Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky , citó a las autoridades del Colegio de Nutricionistas bonaerenses y a Santiago Maratea a una audiencia de conciliación para el 26 de septiembre, luego de que la entidad denunciara penalmente al influencer por “injurias” .

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas ”, aseguró Laura Salzman , presidenta de la institución que nuclea a los nutricionistas bonaerenses.

Agregó: “La transparencia y la ética profesional son pilares fundamentales de nuestra labor, y actuaremos con la firmeza necesaria para proteger la integridad de quienes representan a la nutrición en la provincia”.

La audiencia de conciliación, enmarcada en el artículo 388 del Código Procesal Penal de la provincia, busca un posible acuerdo entre las partes . Éste incluye el pedido de disculpas públicas de Maratea , quien también debe retirar de sus redes sociales los posteos que promocionan la compra de un té con presuntas propiedades para bajar de peso .

Crónica

El influencer publicó un video donde asegura que hay un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”. Asimismo, en el video concluye diciendo: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

A raíz de estas declaraciones, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires “le envió a Maratea una carta documento para que se retracte y borre esos posteos pero al no obtener respuestas lo denunció penalmente”, según comunicaron.

“Esta instancia es un paso más en ese camino, buscando que se reconozca el valor y el profesionalismo de quienes trabajan por una alimentación saludable en nuestra provincia”, afirmó Salzman. Y cerró: “Las y los nutricionistas estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso”. (DIB)