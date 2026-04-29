La importancia de las vacunas: alta caída de la inmunización reflota enfermedades prevenibles

Del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra la 24ª Semana de Vacunación en las Américas y la 15ª Semana Mundial de la Inmunización bajo el lema: “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”.

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Desde la Provincia advierten por la escasez de vacunas: cuáles faltan

La campaña recuerda que vacunarse es un derecho y un deber, porque la decisión individual no impacta sólo en la salud individual, sino en la de toda la comunidad. Esta campaña busca cerrar brechas de inmunidad, prevenir brotes y evitar retrocesos críticos que ya están produciendo muertes evitables en varios países de la región.

Las vacunas son seguras y constituyen una de las herramientas más eficaces y equitativas desarrolladas por la humanidad. Los datos son contundentes: entre 1974 y 2024, se evitaron más de 154 millones de muertes por 14 patógenos en los 194 Estados miembros de la OMS, y más de 700 millones de casos de enfermedades. Esto equivale a seis vidas salvadas por minuto durante cinco décadas. El 95% de esas muertes ocurrieron en niños menores de cinco años.

Por cada dólar invertido en vacunación, se ahorran entre 16 y 44 dólares en gastos médicos evitados, discapacidad y pérdida de productividad. Las vacunas no solo previenen muertes: prolongan la esperanza de vida, reducen secuelas discapacitantes, disminuyen la pobreza sanitaria y son, en muchas regiones, la primera intervención de salud pública en poblaciones vulnerables.

vacuna Novedades sobre las vacunas.

Triple viral y triple bacteriana, imprescindibles

En Argentina, las coberturas de vacunación vienen descendiendo desde hace años. Una nueva alerta volvió a poner en evidencia la magnitud del problema: las caídas en la inmunización afectan especialmente a la vacuna triple viral (sarampión, rubéola, paperas) y a la triple bacteriana (difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche), expresó la doctora e investigadora de la UNLP, Daniela Hozbor, a través del portal Investiga de la UNLP.

El resurgimiento del coqueluche en 2025-2026 con brotes y muertes de lactantes, es la consecuencia más directa y trágica de ese descenso. No es una casualidad ni un castigo de la naturaleza: las enfermedades regresan cuando las coberturas bajan.

El caso más paradigmático es el del sarampión: las Américas fueron la primera región del mundo en eliminar el sarampión endémico en 2016, logro que fue posible gracias al trabajo incansable de los efectores de salud. Pero ese estatus se perdió en 2018, se recuperó en 2024 y se volvió a perder en 2025. Argentina pudo controlar los brotes que surgieron el año pasado y sostener el logro de la eliminación del sarampión endémico. Pero sin recursos asignados en forma oportuna, la situación se complica porque los patógenos no respetan fronteras y la región sigue en riesgo.

La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión. La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.

Estrategia por edades según el Calendario Nacional de Vacunación

Triple viral: previene sarampión, rubeola y paperas.

- Primera dosis: vacuna triple viral a los 12 meses

- Segunda dosis: vacuna triple viral entre los 15 a 18 meses.

- Se continuará vacunando, en el año en que cumplen 5 años de edad, a las cohortes nacidas en 2021, 2022, 2023 y en los primeros 6 meses de 2024.

- Personas de 5 años o más: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

- Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidos por haber estado en contacto con el virus.

- Personal de salud: Todas las personas que trabajan en el sistema de salud (mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) deben acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión y la rubéola aplicadas después del año de vida (doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para ambos virus.

- Los niños nacidos desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema con la segunda dosis en el año que cumplen 5 años según Calendario Nacional de Vacunación.

- Los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis entre los 15 a 18 meses de edad.

Triple bacteriana: previene difteria, tétanos, tos convulsa o coqueluche.

- Una dosis: a los 5 años de edad (quienes cumplan 5 años entre enero y diciembre del corriente año).

Esta dosis refuerza la protección de vacunas aplicadas durante el primer año de vida.

vacuna niña

Desafíos

Los desafíos actuales no son menores: la baja percepción del riesgo, el descrédito que están sufriendo las instituciones científicas, la circulación masiva de información falsa y la politización de la salud pública han erosionado la confianza en las vacunas. A esto se suman problemas estructurales que debilitan la logística sanitaria.

Vacunarse protege a quien recibe la vacuna, pero también a quienes no pueden hacerlo por razones médicas dependiendo del tipo de vacuna: bebés demasiado pequeños, personas inmunosuprimidas, pacientes oncológicos. Esa es la esencia de la inmunidad colectiva: un acto personal con impacto social directo. La vacunación es una herramienta niveladora: no distingue clases sociales, religiones ni nacionalidades, y permite avanzar hacia una salud más equitativa.

La vacunación es, en última instancia, un acto de responsabilidad individual con impacto colectivo. Defender la evidencia científica, vacunarse y promover el acceso equitativo a las vacunas es ejercer, simultáneamente, un derecho y un deber ciudadano. Trabajemos toda la semana de vacunación y también todo el año para no perder derechos manteniendo las obligaciones.

Fuente: Agencia DIB