Violencia en el sistema sanitario: un paciente atacó con una tijera a una enfermera

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -

Los casos de violencia en hospitales y sanatorios de familiares de pacientes contra persdonal de salud preocupan, ya que son una muestra de la tensión social que repercute en las instituciones. Este miercoles, un paciente atacó con una tijera a una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata que lo estaba atendiendo en la guardia.

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El hecho se produjo en horas de la madrugada, cuando la trabajadora se ocupaba de un hombre trasladado del Hogar Municipal Eva Perón con un problema respiratorio.

Según el diario La Capital de Mar del Plata , el paciente ingresó tranquilo, estable y respondiendo a los profesionales ante las preguntas necesarias para su atención. Mientras la enfermera lo atendía, de un momento a otro, sin mediar palabra , el hombre extrajo una tijera y la lastimó en la zona superior del hombro.

Desde LU9 Radio Mar del Plata indicaron que el paciente llevaba más de 48 horas internado y había protagonizado reiterados episodios de agresividad con otros pacientes.

Una situación que preocupa

La mujer fue rápidamente asistida por sus colegas, que pudieron constatar que no era una lesión de gravedad. El paciente fue abordado por personal policial y, posteriormente, una vez atendida su situación pulmonar, fue derivado nuevamente al hogar municipal.

Desde el hospital admitieron que este tipo de situaciones se ven cotidianamente. Puntualizaron que el HIGA cuenta con personal policial y de seguridad, pero en determinadas circunstancias, no alcanza para evitar agresiones de pacientes o familiares.

Tras el ataque, trabajadores del HIGA volvieron a advertir sobre la falta de recursos para abordar casos de salud mental y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Fuente: Agencia DIB