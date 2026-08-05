miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 16:36

Violencia en el sistema sanitario: un paciente atacó con una tijera a una enfermera

Mientras la enfermera lo atendía, sin mediar palabra, el hombre extrajo una tijera y la lastimó en la zona superior del hombro.

Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -

Los casos de violencia en hospitales y sanatorios de familiares de pacientes contra persdonal de salud preocupan, ya que son una muestra de la tensión social que repercute en las instituciones. Este miercoles, un paciente atacó con una tijera a una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata que lo estaba atendiendo en la guardia.

Más noticias
El docente y entrenador de kickboxing detenido en Cañuelas.

Cañuelas: un entrenador de kickboxing golpeó a su pareja y atrincheró a su familia
Las calles de Atlanta se vistieron de celeste y blanco, pero también de disturbios de hinchas argentinos.

Hinchas que causaron disturbios en el Mundial no podrán entrar a estadios en Argentina

El hecho se produjo en horas de la madrugada, cuando la trabajadora se ocupaba de un hombre trasladado del Hogar Municipal Eva Perón con un problema respiratorio.

Según el diario La Capital de Mar del Plata, el paciente ingresó tranquilo, estable y respondiendo a los profesionales ante las preguntas necesarias para su atención. Mientras la enfermera lo atendía, de un momento a otro, sin mediar palabra, el hombre extrajo una tijera y la lastimó en la zona superior del hombro.

Desde LU9 Radio Mar del Plata indicaron que el paciente llevaba más de 48 horas internado y había protagonizado reiterados episodios de agresividad con otros pacientes.

Una situación que preocupa

La mujer fue rápidamente asistida por sus colegas, que pudieron constatar que no era una lesión de gravedad. El paciente fue abordado por personal policial y, posteriormente, una vez atendida su situación pulmonar, fue derivado nuevamente al hogar municipal.

Desde el hospital admitieron que este tipo de situaciones se ven cotidianamente. Puntualizaron que el HIGA cuenta con personal policial y de seguridad, pero en determinadas circunstancias, no alcanza para evitar agresiones de pacientes o familiares.

Tras el ataque, trabajadores del HIGA volvieron a advertir sobre la falta de recursos para abordar casos de salud mental y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cañuelas: un entrenador de kickboxing golpeó a su pareja y atrincheró a su familia

Hinchas que causaron disturbios en el Mundial no podrán entrar a estadios en Argentina

El tiempo: sube a naranja la alerta por tormentas y se esperan vientos fuertes en toda la PBA

Femicidio de Mailén Antonich: nueva pista pone el foco en la hipótesis de la emboscada

Masiva marcha contra la inseguridad y la falta de respuestas al aumento de la criminalidad en Mar del Plata

Vuelco de alto impacto en Mar del Plata: el conductor se salvó de milagro

Diputados de LLA presentaron un proyecto para que las multas impagas no impidan renovar el carnet de conducir

ARBA informó que vence el plazo para pagar con descuento la cuota 4 del Inmobiliario Urbano

Juan Pablo II, el único papa que llegó a la Argentina

"Nos reconocemos hermanos", el lema de la 52ª Peregrinación a Luján

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una licencia de conducir de Ensenada. 

Diputados de LLA presentaron un proyecto para que las multas impagas no impidan renovar el carnet de conducir

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El canciller Pablo Quirno. 

Quirno sumó otro pedido de renuncia del gobierno contra Villarruel