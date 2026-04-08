miércoles 08 de abril de 2026
8 de abril de 2026 - 20:43

"La Argentina de Francisco", un documental tras las huellas de Jorge Bergoglio

A pocos días de cumplirse un año de la muerte del Papa argentino, se estrenó en Italia un documental filmado en Argentina en 2024. La producción, dirigida por Eugenio Bonanata, propone que los ejes que definieron su pontificado, se gestaron décadas antes en Argentina.

Por Agencia DIB
Francisco estará siempre presente en el corazón de los fieles argentinos.

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Francisco tenía una devoción especial por la Basílica Santa Maria Maggiore.
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Fieles católicos de todo el mundo en oración por el Papa Francisco.
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El papa Francisco.
El papa Francisco.
Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, falleció el 21 de abril de 2025.
Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, falleció el 21 de abril de 2025.

El documental La Argentina de Francisco, un sentido homenaje a Jorge Bergoglio a casi un año de su muerte, se presentó oficialmente este miércoles en la localidad de Asti - de donde era la familia del sacerdote porteño - y en la Filmoteca Vaticana. El 10 de abril se proyectará en Lampedusa.

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El filme, una producción de Telepace en colaboración con Vatican News, resulta un viaje en el tiempo, entre testimonios e imágenes de archivo. Propone, además, que los ejes que definieron su pontificado, que se extendió entre 2013 y 2025, como la "Iglesia hospital de campaña" o la "globalización de la indiferencia", se gestaron décadas antes en Argentina.

La cinta profundiza en momentos bisagra de la vida del Papa, como aquella confesión espontánea en la Basílica de San José de Flores, donde definió su ingreso al sacerdocio, o su conocida pasión futbolística por el club San Lorenzo de Almagro. Asimismo, explora facetas menos difundidas de su vida, como su rol de profesor de Literatura, donde antiguos alumnos lo recuerdan no solo como un docente, sino como un guía en la formación humana. "Es una manera de comprender mejor su enseñanza partiendo de sus lugares y sus hábitos", expresó el director del documental, Eugenio Bonanata.

La Argentina de Francisco

Barrios populares en foco

El rodaje, realizado en Buenos Aires a finales de 2024, se adentra especialmente en las periferias urbanas y las villas, escenario que Bergoglio convirtió en el centro neurálgico de su pastoral. En estos barrios, marcados por la exclusión y el narcotráfico, el entonces arzobispo impulsó una identidad eclesiástica propia con la creación del Vicariato de las Villas y el lanzamiento de los "Hogares de Cristo", una red de recuperación para jóvenes adictos que hoy suma 300 centros en Argentina. La obra destaca que este apoyo es evangélico, nunca político o ideológico, basado en el ejemplo de los "curas villeros" que vivían integrados con los vecinos.

El estreno, a pocos días del primer aniversario de la muerte del papa Francisco el próximo 21 de abril, adquiere un valor especial para recordar un magisterio que, según Bonanata, Bergoglio ya "anticipó" en Argentina.

Fuente: Agencia DIB

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