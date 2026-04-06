León XIV recordó al papa Francisco, fallecido el año pasado en la Octava de Pascua

El Papa León XIV, en la semana de la Pascua, con un nuevo llamado a la paz.

Este 6 de abril, Lunes del Ángel, en la Octava de Pascua, el papa León XIV dirigió el rezo de la oración mariana del Regina Coeli. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice invitó a testimoniar en el mundo la Pascua del Señor, porque “el anuncio pascual exime del sepulcro nuestro futuro”. Y recordó “con particular afecto, a la luz del Resucitado”, al Papa Francisco, quien, precisamente, el Lunes de Pascua del año pasado - 21 de abril, según el calendario litúrgico - falleció.

“Al recordar su gran testimonio de fe y de amor, recemos juntos a la Virgen María, Trono de la Sabiduría, para que podamos convertirnos en anunciadores cada vez más luminosos de la verdad”, expresó Robert Prevost.

Embed #LeónXIV: "Con particular afecto, a la luz del Resucitado, recordamos hoy al #PapaFrancisco, que precisamente el Lunes de Pascua del año pasado entregó su vida al Señor".https://t.co/uarGcb5YAF pic.twitter.com/INDj2aBFpx — Vatican News (@vaticannews_es) April 6, 2026 Ante los más de ocho mil fieles y peregrinos que se congregaron en la Plaza de San Pedro para rezar a la Virgen, el Santo Padre les manifestó el tradicional saludo pascual: “¡Cristo ha resucitado! ¡Feliz Pascua!”.

Embed - Regina Caeli, 06 de abril de 2026 - Papa León XIV

Añadió que, este saludo, lleno de asombro y de alegría, acompañará al mundo toda la semana. Fuente: Agencia DIB

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