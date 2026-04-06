León XIV recordó al papa Francisco, fallecido el año pasado en la Octava de Pascua

Este 6 de abril, Lunes del Ángel, en la Octava de Pascua, el papa León XIV dirigió el rezo de la oración mariana del Regina Coeli. Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice invitó a testimoniar en el mundo la Pascua del Señor, porque “el anuncio pascual exime del sepulcro nuestro futuro”. Y recordó “con particular afecto, a la luz del Resucitado”, al Papa Francisco, quien, precisamente, el Lunes de Pascua del año pasado - 21 de abril, según el calendario litúrgico - falleció.
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