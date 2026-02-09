Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65

Dos personas fallecidas en siniestro vial en Junín. La Verdad de Junín

Dos personas murieron en un siniestro vial que se produjo este fin de semana en Junín. El hecho tuvo lugar sobre la RP 65 a la altura del Camino del Resero y las víctimas fueron identificadas como Solange Sharon Sosa, de 24 años y domiciliada en Junín, y Alan Leonel Berzaghi, de 31 y oriundo de Rojas. Asimismo, una tercera persona resultó con heridas.

De acuerdo con el diario La Verdad de Junín, pasadas las 17 del domingo y por causas que los peritos trataban de establecer, colisionaron frontalmente un Renault Fluence y una camioneta Toyota Hilux, sobre el kilómetro 73, en sentido Arenales a Junín. Sosa falleció en el momento, en tanto que Berzaghi murió horas después en un centro de salud. La camioneta era conducida por Claudio Ponce, de 38 años, de Chacabuco, quien resultó ileso.

Personal de Policía, Bomberos y del SAME trabajaron en el lugar y el tránsito estuvo parcialmente cortado por más de una hora. La causa fue caratulada como “homicidio culposo”.

Dice La Verdad, fue el segundo hecho vial trágico registrado en las afueras de la ciudad en menos de 48 horas. El sábado por la madrugada, Matías Pacheco, de 25 años, perdió la vida en un episodio en avenida Circunvalación que involucró a un automóvil, además de la moto que él conducía.

