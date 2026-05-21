Persecución de película sobre la ruta 65 en Junín: detuvieron a un hombre que llevaba dos bombas molotov

Uno de los policías en el momento de la detención del sujeto sobre la Ruta Provincial 65. (Imagen de video mejorada con IA)

La Ruta Provincial 65 a la altura de la localidad de Junín fue escenario de una persecución con tiroteo digna de una ficción audiovisual. (Imagen de video mejorada con IA)

Una persecución digna de una película tuvo lugar el lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 65, partido bonaerense de Junín, cuando un conductor oriundo de Tucumán, que se trasladaba en un auto Volkswagen Vento sin patente terminó detenido luego de ser embestido por dos patrulleros y recibir disparos para frenar su marcha. Los policías que participaron del operativo descubrieron, además, que llevaba artefactos explosivos.

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El episodio comenzó en calles Alvear y Juana Azurduy, cuando personal de la Policía Vial intentó detener un coche que circulaba sin patente. El conductor aceleró y se dio a la fuga, primero por calles juninenses para luego abrirse camino por la ruta, en zona rural, precisó el portal La Verdad .

El raid se extendió por más de 10 kilómetros hasta el camino que desemboca en Agustina, a la altura del Relleno Sanitario. El hombre, oriundo de Tucumán, se desplazaba a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas . Finalmente, terminó detenido luego de ser embestido por dos patrulleros y recibir disparos para frenar su marcha.

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Huida y protocolo

El impacto averió el frente del vehículo policial y obligó a los efectivos a descender. Al ver que el sujeto no claudicaba en su intento de fuga, uno de los agentes comenzó a dispararle a las ruedas del auto. Uno de los proyectiles impactó decididamente en el coche, lo que provocó que perdiera el control y quedara detenido sobre la banquina. “Se negaba a detenerse. Tuvimos que usar el protocolo para este tipo de casos”, relató un jefe policial a La Verdad.

junin detenido ruta 65 Uno de los policías en el momento de la detención del sujeto sobre la Ruta Provincial 65. (Imagen de video mejorada con IA)

El conductor fue aprehendido de inmediato. No llevaba armas y no se registraron heridos, ni entre los policías ni entre civiles. Sí llamó la atención que, entre sus pertenencias, llevaba dos bombas molotov y, aparentemente, la desesperación por escaparse habría estado relacionada con un supuesto caso de infidelidad.

Violencia familiar, desobediencia, resistencia a la autoridad

Ya en la comisaría, los efectivos constataron que el hombre tenía una restricción de acercamiento ordenada por el Juzgado de Familia. La medida había sido dictada días atrás en el marco de una causa por violencia familiar, pero el sujeto aún no había sido notificado oficialmente. Por este motivo, además de la imputación por resistencia a la autoridad, se le abrió una causa por desobediencia.

El caso quedó caratulado como “daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia” e interviene la UFI Nº 1 de Junín.

Fuente: Agencia DIB