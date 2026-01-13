martes 13 de enero de 2026
13 de enero de 2026 - 18:58

Julio Iglesias fue denunciado por agresiones sexuales, maltrato laboral y trata de personas

Dos exempleadas que trabajaron en la mansiones que tiene el cantante español en el Caribe decidieron hablar y dar su duro testimonio.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual.&nbsp;

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual. 

El cantante Julio Iglesias, de 83 años, fue denunciado por dos exempleadas que trabajaron en las mansiones que el español tiene en República Dominicana y Bahamas por presunto maltrato laboral, trata de personas y agresiones sexuales. Las acusaciones fueron publicadas por el medio eldiario.es en colaboración con Univisión.

Más noticias
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en el Hospital Penna de Bahía Blanca.

Más polémica en Bahía Blanca: la Cooperadora del Hospital Penna insiste con que la AFA no transfirió todo el dinero
Se vienen tres días con temperaturas muy altas.

El tiempo: llegan tres frentes fríos que traerán alivio a las altas temperaturas

Las dos mujeres relataron que los abusos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban como empleadas domésticas y fisioterapeutas en la residencia de Punta Cana de Iglesias. Ambas contaron que lo acompañaban a la playa o sus baños en la piscina, ya que no podía desplazarse con seguridad por sus propios medios. En esos momentos, el músico se propasaba: les pedía que se sacaran la ropa o directamente las tocaba sin consentimiento alguno, incluso cuando ellas manifestaban malestar, incomodidad y dolor.

Embed

El programa Intrusos (América), tuvo acceso a los audios de las denuncias por gentileza de Univisión y los reprodujo en las pantallas argentinas. En el marco de las denuncias, se viralizó un video de una entrevista que le hizo años atrás Susana Giménez al músico, en la que la acosó al aire, a pesar de que la conductora se resistía a que la tocara y besara porque, simplemente, ella no quería.

Temas
Ver más

Más polémica en Bahía Blanca: la Cooperadora del Hospital Penna insiste con que la AFA no transfirió todo el dinero

El tiempo: llegan tres frentes fríos que traerán alivio a las altas temperaturas

¿Qué paso ayer? El detrás del meteotsunami en la costa

Convocan extras para la serie El futuro es nuestro que se rodará en la Plata: cómo anotarse

Rigen los cambios en la ley de adopción en PBA: los puntos clave

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

Micros de larga distancia: el equipaje deberá estar registrado a nombre del pasajero

Verano: Flybondi canceló más de 150 vuelos en la última semana

Pinamar: cómo sigue la salud del nene de 8 años tras el choque en La Frontera

El fenómeno que sorprendió a la costa bonaerense: ¿qué es un meteotsunami?

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Equipaje en la previa a un viaje de larga distancia. 

Micros de larga distancia: el equipaje deberá estar registrado a nombre del pasajero

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual. 

Julio Iglesias fue denunciado por agresiones sexuales, maltrato laboral y trata de personas