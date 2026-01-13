Julio Iglesias fue denunciado por agresiones sexuales, maltrato laboral y trata de personas

El cantante Julio Iglesias fue denunciado por abuso sexual.

El cantante Julio Iglesias, de 83 años, fue denunciado por dos exempleadas que trabajaron en las mansiones que el español tiene en República Dominicana y Bahamas por presunto maltrato laboral, trata de personas y agresiones sexuales. Las acusaciones fueron publicadas por el medio eldiario.es en colaboración con Univisión.

Las dos mujeres relataron que los abusos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban como empleadas domésticas y fisioterapeutas en la residencia de Punta Cana de Iglesias. Ambas contaron que lo acompañaban a la playa o sus baños en la piscina, ya que no podía desplazarse con seguridad por sus propios medios. En esos momentos, el músico se propasaba: les pedía que se sacaran la ropa o directamente las tocaba sin consentimiento alguno, incluso cuando ellas manifestaban malestar, incomodidad y dolor.

Embed DESGARRADORES TESTIMONIOS CONTRA JULIO IGLESIAS#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/nWD1fUWsms — América TV (@AmericaTV) January 13, 2026 El programa Intrusos (América), tuvo acceso a los audios de las denuncias por gentileza de Univisión y los reprodujo en las pantallas argentinas. En el marco de las denuncias, se viralizó un video de una entrevista que le hizo años atrás Susana Giménez al músico, en la que la acosó al aire, a pesar de que la conductora se resistía a que la tocara y besara porque, simplemente, ella no quería.

