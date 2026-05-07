Jueves de cortes y protestas por el programa Volver al Trabajo

Organizaciones sociales realizan este jueves una nueva jornada nacional de protesta para reclamar por la continuidad del programa Volver al Trabajo , luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno nacional mantenerlo vigente y garantizar el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo.

La convocatoria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se realiza bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud” y tiene movilizaciones en distintos puntos del país. Desde la organización señalaron que, si bien consideran un triunfo el cobro efectivo del programa, el conflicto continúa abierto y el objetivo ahora es lograr la restitución definitiva y la actualización del Salario Social Complementario.

El epicentro va a ser el Puente Pueyrredón , pero también habrá asambleas sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata y en otros puntos claves de la provincia de Buenos Aires , como Mar del Plata o Bahía Blanca .

La protesta se produce después de que una medida cautelar obligara al Ministerio de Capital Humano a retroceder con la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, creado tras la reformulación del ex Potenciar Trabajo. A partir de esa resolución judicial y de la presión de las organizaciones sociales, este miércoles se acreditaron los pagos para los beneficiarios .

Sin embargo, desde la UTEP sostienen que el intento oficial de avanzar con el cierre del programa implicaba “empujar a la indigencia a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, además de afectar el funcionamiento de cooperativas, comedores comunitarios y espacios de cuidado en todo el país.

La organización remarcó además que el costo fiscal del programa representa “apenas el 0,1% del PBI nominal”, por lo que rechazaron los argumentos oficiales vinculados al ajuste y al equilibrio fiscal. En ese sentido, denunciaron que las políticas de recorte “benefician a los grandes grupos económicos mientras golpean a los sectores más vulnerables”.

Cambios en los planes sociales

En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa VAT y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no fueron alcanzados por la baja.

El VAT está orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. El nuevo sistema buscaba incorporar, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonaban, perderían el beneficio y no podrían volver a acceder.

Por ahora, la Justicia ordenó mantener el VAT y el Gobierno salió al cruce con la baja de otros programas. “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado el Ministerio de Capital Humano.

Fuente: Agencia DIB