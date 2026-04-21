El juez federal de Campana obligó al gobierno a reponer un plan social con casi un millón de beneficiarios

El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el pago de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo (VAT), que tiene casi un millón de beneficiarios, luego de que su eliminación fuera anunciada por el ejecutivo.

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El fallo del juez Adrián González Charvay obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.

El pago del salario social complementario -creado por una ley unánime del Congreso en 2017 y que se pagaba a través del VAT- se interrumpió a principios de mes, cuando el Gobierno avanzó con la voucherización de los programas.

El programa finiquitado y repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la voucherización como el fin de los planes sociales. Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el argumento de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Buena parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Un grupo de trabajadores del VAT había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.

“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay en su decisión. El magistrado citó además el "principio de no regresividad de los derechos sociales" y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas.

El fallo señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario. Argumenta que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.

Desde la UTEP, que agrupa a organizaciones sociales como el Evita y Somos Barrios de Pie, entre otras, celebraron el fallo mientras participaban del Segundo Congreso Nacional "Papa Francisco".

La noticia se conoció el mismo día del aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio, muy cercano a estas organizaciones sociales.

Fuentes de Capital Humano ya le confirmaron a DIB que apelará la decisión judicial.

Fuente: Agencia DIB.