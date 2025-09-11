Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Del 1 al 9 de octubre en la ciudad de La Plata se viene la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires y contará con proyecciones en distintos municipios de la provincia. Como en años anteriores, la entrada a las salas será libre y gratuita. Simultáneamente tendrá lugar el Mercado Internacional Audiovisual, que reúne a los diferentes eslabones de la cadena de producción del sector.

"Este es un festival que fundamentalmente entiende que el cine es trabajo , que es industria, que es identidad, memoria y porvenir, que habla de lo que somos y que por eso tenemos que defenderlo", expresaron desde el Instituto Cultural bonaerense presidido por Florencia Saintout, organizador del Festival.

El Festival contará nuevamente con una Selección Oficial en Competencia, dividida en cinco secciones : Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción, Competencia Internacional de Largometrajes Documentales, Competencia Internacional de Cortometrajes (ficción, documental y/o animación), Competencia de Largometrajes Bonaerenses (ficción y documental) y Competencia de Cortometrajes Bonaerenses.

En cada categoría, jurados internacionales otorgarán premios a las mejores producciones, direcciones, actuaciones, guiones, fotografía, diseño sonoro, música original y más, destacando también la innovación artística.

Además, el FICPBA incluirá una Selección Oficial Fuera de Competencia, con secciones no competitivas como Panorama Argentino, Festival de Festivales, Mujeres y Disidencias, Diversos Panoramas Internacionales y FICPBITA, dedicado a las infancias.

El MIA Buenos Aires

A su vez, al igual que en la edición anterior, el festival contará con el Mercado Internacional Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrollará desde el 2 hasta el 6 de octubre. El MIA Buenos Aires es una iniciativa destinada a productoras, realizadores, distribuidores, agentes de ventas y profesionales de la industria audiovisual que busca facilitar encuentros para la concreción de acuerdos de coproducción internacional, promoviendo el fomento, la distribución, el intercambio, y la integración cultural entre la provincia y el mundo, generando un espacio de cooperación nacional, regional e internacional.

En su primera edición el MIA Buenos Aires tuvo 3520 participantes, representantes de 27 países. La sección Óperas Primas Bonaerenses en Desarrollo tuvo 287 proyectos inscriptos, diez seleccionados, de los cuales tres resultaron ganadores.

El FICPBA en números

El Festival contará también con la sección Óperas Primas Bonaerenses "Desarrollo de Proyectos". A su vez, también se realizarán proyecciones de cortometrajes producidos en barrios populares realizados en el marco del programa "Cine al Barrio".

FICPBA, que cuenta con la dirección de Paula de Luque, tuvo su primera edición en 2023. Tuvo una asistencia de público cercana a 25 mil personas y con más de 200 proyecciones provenientes de 35 países. En 2024 hubo 51282 espectadores y 228 obras proyectadas.