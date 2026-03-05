jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 21:15

IPS: nuevo sistema para gestionar turnos de atención presencial en las sedes de la entidad

Los turnos se gestionan a través de la web, completando una serie de pasos y datos. Una vez definido el día de atención, se deberá asistir con puntualidad.

Por Agencia DIB
IPS tramites
El Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense informó a sus afiliados que cuenta con un sistema para poder gestionar turnos de forma online, y establecer una fecha y horario para recibir atención presencial en las sedes de la entidad.

Los turnos de atención se generan ingresando al sitio web oficial www.ips.gba.gob.ar de la entidad, desde el botón turnos. Desde allí, se deben seguir una serie de pasos sencillos, que permitirán solicitar un turno de atención presencial.

Paso a paso:

  • Seleccionar la pestaña "turnos" y luego seleccionar "trámites".
  • Elegir el tipo de trámite, desplegar el menú y elegir la oficina correspondiente.
  • Luego elegir entre las opciones el tipo de solicitante (beneficiario o apoderado).
  • Completar los datos con especial atención en el teléfono y el mail para lograr una fluida comunicación.
  • El sistema ofrecerá un turno que puede ser aceptado o rechazado, en caso de no poder asistir. Para reservar un nuevo turno, se debe ingresar nuevamente a la web pasadas 24 horas.
Embed - ¿Cómo solicitar un turno para la atención presencial en el IPS?

Es importante aclarar que si la persona que solicitó y confirmó el turno no se presenta en la filial, en el día y la hora asignados con un margen de espera de 10 minutos, se cancelará el turno.

IPS tramites video

