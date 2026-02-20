Inhabilitan a la influencer que se filmó cruzando semáforos en rojo a 180 Kmts/hora en Berisso

Una imagen de la imprudente carrera de la "Toretto de Berisso".

Milagros Desimone, la influencer que apareció en un posteo viral manejando a 180 kilómetros por hora por una transitada avenida de Berisso f ue inhabilitada para conducir hoy por la subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia.

Desimone aparece en un video posteado en Instagram -tomado por una acompañante identificada como M- en el que, en una secuencia de casi un minuto, maneja a toda velocidad por la Avenida Génova, una arteria transitadísima de Berisso.

El video muestra el velocímetro del vehículo que arranca en 120 Kmts/hora y casi lleva a lo 180 y se ve incluso que el vehículo atraviesa temerariamente un semáforo que está en rojo.

“Va, va, va, va, va", festeja la conductora mientras su amiga dice: "180, guacho" . Finalmente las imágenes muestran al vehículo reduciendo su velocidad a medida que ingresa a la ciudad y vuelve a aparecer en plano la conductora, que sigue riendo. " Ah re, nada que ver, Valerina Capuccina ", celebran las dos juntas, en alusión al personaje viral de TikTok.

El video se hizo viral. Pero la chica, lejos de arrepentirse, se quejó porque, según dijo, el video es del ante año pasado.

BAJEN ELVIDEO

La respuesta oficial

Ante la situación intervino el ministerio de Transporte de la Provincia, que inhabilitó a Desimone para conducir a través de una disposición firmada por el juez German Sheridan.

El caso tiene puntos de contactos con el caso de Felicitas Alvite,a la Toretto de La Plata, una joven, también influencer en las redes, que ocasionó la muerte de Walter Armand, a quien atropelló cuando circulaba a alta velocidad por la avenida 13, entre 531 y 532, sin respetar los semáforos en rojo.

Fuente: Agencia DIB.