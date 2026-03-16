lunes 16 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 15:47

Bahía Blanca: protesta de taxistas por flexibilización de la norma que regula a las aplicaciones

El intendente Federico Susbielles firmó un decreto que otorga a los choferes de estas plataformas un plazo de un año para registrarse en la comuna.

Por Agencia DIB
Reclamo de taxistas en Bahía Blanca.

Reclamo de taxistas en Bahía Blanca.

La Nueva

Taxistas se manifestaron este lunes por la mañana frente a la Municipalidad de Bahía Blanca para reclamar por una flexibilización de último momento en la reglamentación de la ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, aprobada semanas atrás por el Concejo Deliberante.

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La protesta se produjo luego de que el intendente Federico Susbielles firmara un decreto que otorga a los choferes de estas plataformas un plazo de un año para registrarse en la comuna. La medida generó malestar entre los taxistas, que consideran que esa prórroga los deja en desventaja frente a los conductores que trabajan mediante aplicaciones, de acuerdo con La Nueva.

Tras unos treinta minutos de reclamos frente al edificio comunal, los manifestantes pidieron ser recibidos por el Intendente. En su lugar se acercaron el jefe de Gabinete, Luis Calderaro, y la secretaria de Gobierno, Florencia Molini, quienes dialogaron con los taxistas y los invitaron a mantener una reunión en privado. También se hizo presente el representante regional del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero.

Taxistas vs. aplicaciones

La polémica se da a pocas semanas de que el Concejo Deliberante aprobara una ordenanza para regular el servicio de transporte mediante aplicaciones. La normativa establece, entre otros requisitos, que los choferes deben contar con licencia profesional y vehículos con una antigüedad no mayor a trece años, en línea con las condiciones que rigen para taxis y remises.

Además, los conductores deben presentar una nota dirigida al Intendente, certificada ante escribano o notario público, solicitando la autorización para prestar el Servicio de Transporte Privado con la intermediación de Plataformas Independientes (STPPI).

Los taxistas sostienen que, pese a esa regulación, la normativa vigente resulta más flexible que el proyecto que originalmente se había consensuado durante las discusiones previas. Según plantean, la reglamentación finalmente promulgada amplía los plazos para que los conductores de las aplicaciones adecuen sus vehículos a las exigencias que ya cumplen taxis y remises.

Fuente: Agencia DIB

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