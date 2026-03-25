Inhabilitan al conductor del BMW que en una picada ilegal atropelló a un joven

Imágenes de la picada ilegal.

El conductor del BMW que en una picada ilegal perdió el control de su auto, derrapó y embistió a un joven de 22 años que resultó herido quedó inhabilitado para manejar. Así lo dispuso este miércoles el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, quien dispuso la inhabilitación preventiva.

El hecho ocurrió el lunes a la madrugada en las inmediaciones del predio de Tecnópolis, en Vicente López, en una zona en la que los vecinos ya habían denunciado que se hacían de pruebas de velocidad.

Allí, Lucas Facundo Arias (25 años), a bordo de un BMW modelo M2, embistió a Iván Nicolás Sluger (22), quien resultó con escoriaciones en el rostro y las rodillas, debiendo recibir asistencia médica en el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia DIB (@agenciadib) Tras la intervención policial y la actuación de la Justicia, la cartera provincial avanzó con una medida inmediata: la prohibición para conducir vehículos, en el marco de la Ley Provincial N° 13.927, hasta tanto se resuelva la situación judicial. La inhabilitación quedó registrada bajo el expediente contravencional N° 819503286, con intervención de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Ministerio remarcaron que este tipo de episodios, asociados a carreras clandestinas y conducción temeraria, representan una de las conductas más peligrosas en la vía pública. “La Provincia no va a mirar para otro lado frente a este tipo de irresponsabilidades. Las picadas ilegales no son un juego: ponen vidas en riesgo y tienen consecuencias”, señalaron desde el área. Fuente: Agencia DIB

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