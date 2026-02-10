Imprudencia en la Ruta Nacional 9: dos hombres conducían alcoholizados con menores de edad a bordo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó controles en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, y una de las pericias detectó dos episodios de imprudencia vial que fueron informados para generar conciencia sobre lo que no hay que hacer: dos conductores viajaban alcoholizados con menores a bordo, con el agravante de que realizaban un trayecto largo, poniendo en riesgo la vida propia y de terceros.

En el test de alcoholemia, uno de los sujetos marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre. Cuando el agente le preguntó si había tomado, respondió: “Sí, algo sí”. El sujeto iba rumbo a Escobar, distante a más de 50 kilómetros del lugar donde lo detuvieron, y llevaba a menores en los asientos de atrás, sin cinturón de seguridad.

Embed Manejaban alcoholizados por la ruta 9 y con menores a bordo: les sacaron la licencia pic.twitter.com/jXtvzbCiFU — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) February 10, 2026 El segundo dio 0,76 g/l. Se dirigía a Tigre, por lo que le faltaba recorrer más de 70 kilómetros, y también llevaba a su familia con menores de edad en el vehículo.

En la provincia de Buenos Aires la tolerancia es alcohol cero, por lo que ambos quedaron inhabilitados para conducir.

A los dos hombres se les retuvo la licencia y deberán enfrentar multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia. Según informó la ANSV, solo en enero controlaron 537 mil vehículos en todo el país y sacaron de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia. “Cada alcoholemia positiva detectada a tiempo es un siniestro vial que no ocurrió”, expresaron. Fuente: Agencia DIB

