martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026 - 10:56

Imprudencia en la Ruta Nacional 9: dos hombres conducían alcoholizados con menores de edad a bordo

LA ANSV detectó a los conductores en infracción en el peaje Zárate. A los dos hombres se les retuvo la licencia y deberán enfrentar multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.

Por Agencia DIB
alcoholemia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó controles en el peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 9, y una de las pericias detectó dos episodios de imprudencia vial que fueron informados para generar conciencia sobre lo que no hay que hacer: dos conductores viajaban alcoholizados con menores a bordo, con el agravante de que realizaban un trayecto largo, poniendo en riesgo la vida propia y de terceros.

En el test de alcoholemia, uno de los sujetos marcó 1,60 g/l de alcohol en sangre. Cuando el agente le preguntó si había tomado, respondió: “Sí, algo sí”. El sujeto iba rumbo a Escobar, distante a más de 50 kilómetros del lugar donde lo detuvieron, y llevaba a menores en los asientos de atrás, sin cinturón de seguridad.

El segundo dio 0,76 g/l. Se dirigía a Tigre, por lo que le faltaba recorrer más de 70 kilómetros, y también llevaba a su familia con menores de edad en el vehículo.

En la provincia de Buenos Aires la tolerancia es alcohol cero, por lo que ambos quedaron inhabilitados para conducir.

A los dos hombres se les retuvo la licencia y deberán enfrentar multas de hasta $1.800.000, más una inhabilitación para conducir por el tiempo que determine la Justicia.

Según informó la ANSV, solo en enero controlaron 537 mil vehículos en todo el país y sacaron de circulación a 2 mil conductores que dieron positivo en alcoholemia. “Cada alcoholemia positiva detectada a tiempo es un siniestro vial que no ocurrió”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB

