Alerta amarilla para el sudoeste bonaerense por fuertes vientos y tormentas

La zona será afectada por estas incrementas de variada intensidad. Podría haber caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Por Ana Roche
Se viene la tormenta en el sudoeste bonaerense.

Manuel Beneitez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo por fuertes vientos con ráfagas y tormentas para distintas provincias - la Patagonia y Cuyo se verán fuertemente afectadas - que alcanzarán al sudoeste bonaerense, incluyendo al distrito de Bahía Blanca, que en los últimos años estuvo golpeado por inclemencias climáticas determinadas por estos fenómenos.

Los vientos con ráfagas, en tanto alerta amarilla, podrían rondar los 35-70 km/h, con ráfagas ≥ 90 km/h; las tormentas llagarían con lluvias intensas, posible caída de granizo y acumulados de agua de entre 10 y 30 mm.

El nivel amarillo de alerta implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Así, para el caso de fuertes vientos y tormentas, el SMN recomienda:

  • Evitá salir.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Tené precaución al conducir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Precipitaciones en la Costa Atlántica

Las lluvias que primero afectarán el sudoeste bonaerense, con el correr de las horas irán avanzando por el territorio provincial y el miércoles llegarán nuevamente a las ciudades de la costa bonaerense, provocando descenso de temperaturas. "El este de Buenos Aires es el sector más propenso a presentar chaparrones y tormentas aisladas entre la madrugada y el comienzo de la mañana del miércoles", preció el sitio especializado Meteored.

