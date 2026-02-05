jueves 05 de febrero de 2026
5 de febrero de 2026 - 19:27

Imprudencia vial: un joven de 18 años atropelló y mató a un hombre frente a su familia en La Matanza

El episodio se dio de la siguiente manera: la víctima fatal, Edwin Edgar Huaranca, estaba parado detrás de su auto, con el baúl abierto, y su esposa estaba al lado.

Por Ana Roche
El momento exacto en el que el coche impacta contra la pareja. (Captura de video) 

Un joven de 18 años perdió el control del coche en el que circulaba y atropelló y mató a un hombre de 37 años, luego de chocarlo por la espalda, en una calle de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza. La víctima estaba junto a su esposa, que sufrió lesiones, pero está fuera de peligro. Fueron testigos del trágico evento vial las hijas de la mujer, que por fortuna salieron ilesas.

El episodio se dio de la siguiente manera: la víctima fatal, Edwin Edgar Huaranca, estaba parado detrás de su auto, con el baúl abierto, y su esposa estaba al lado. En ese momento lo atropelló el Peugeot 208 negro, que circulaba completamente fuera de control. Huaranca fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, pero no resistió.

El caso pudo reconstruirse gracias a las imágenes de una cámara de seguridad que tomaron la secuencia. En el video, que genera impacto por la violencia del evento, se advierte cómo el Peugeot choca de lleno contra las víctimas. Edwin quedó aplastado contra su propio vehículo, mientras que su esposa logró amortiguar el golpe contra una camioneta utilitaria blanca que estaba estacionada en la entrada de un garaje lindero.

Los agentes de la Comisaría San Alberto de la Policía Bonaerense arribaron al lugar luego del llamado al 911 y constataron el estado de los dos heridos y de otro hombre que estaba dentro de otro vehículo.

En el caso interviene la fiscal Mariana Sogno, titular de la Unidad Fiscal Número 6, quien imputó al joven de 18 años que conducía el Peugeot por homicidio culposo.

Fuente: Agencia DIB

