viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 09:24

Enero: casi mil conductores sancionados por alcoholemia y 372 por "tapa patente"

Son datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en controles en rutas del país en los primeros quince días del verano.

Por Agencia DIB
Tapar la patente puede salir muy caro.&nbsp;

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente ¿La falta principal? 966 casos de alcoholemia positiva.

Además de la alcoholemia positiva, los controles permitieron identificar otras conductas de riesgo frecuentes en las rutas argentinas. Se labraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y otras 586 por no usar el cinturón de seguridad.

Sin embargo, una falta que cada vez es más común y se vincula a la “viveza criolla” tiene que ver con la falta de patente o que estén tapadas de manera intencional. En ese sentido, se detectaron 372 casos, mientras que otros 30 fueron por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de alto riesgo.

Qué dice la ley sobre la patente

En 2025, la ANSV detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Muchos lo hacen para asegurarse de que el dominio se vuelva ilegible y así esquivar una foto-multa. Sin embargo, esa jugada puede salir cara y la penalización costar miles de pesos.

La normativa nacional exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolques- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

Para evitar ser tomados por los radares, los conductores usan sogas, cintas colgantes o adhesivas, y hasta suelen despintar los números o letras. Estas maniobras son cada vez máscomunes y están siendo detectadas por los operativos de tránsito que se realizan cada semana en autopistas y rutas del país.

Si bien durante 2024 y 2025 hubo faltantes de chapas, el Gobierno nacional aseguró que está regularizado. Y en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

El uso correcto de las patentes en cada vehículo es supervisado en los controles que la ANSV realiza en todo el país, y la multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB

