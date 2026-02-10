¿Pagar para cobrar? La reforma laboral podría terminar con la gratuidad de la cuenta sueldo

La reforma laboral incluye un cambio sustancial en el formato por el cual la enorme mayoría de los empleados en blanco de Argentina percibe sus sueldos : la cuenta en la que las empresas depositan esos pagos -las famosas “cuentas sueldo”- dejarían de ser obligatoriamente gratuitas.

La modificación se introdujo en un artículo del proyecto del Ejecutivo que cambia el 124 de la Ley de Contrato de Trabajo que establecía que el salario debía depositarse en una cuenta que integrará el régimen de Cuenta Sueldo Bancaria del Banco Central.

En la práctica, eso garantizaba que el funcionamiento de esa cuenta no supusiese “costos de apertura, mantenimiento ni extracción” . Es decir que para el trabajador fuese absolutamente gratuita.

La nueva redacción mantiene la obligación de pagar el salario por acreditación en una cuenta a nombre del trabajador, pero introduce una diferencia sustancial: ya no especifica que deba tratarse de una cuenta sueldo ni menciona la gratuidad.

La batalla entre bancos y billeteras

El cambio es parte de la batalla que libran bancos y billeteras virtuales no bancarias por la captación de clientes, porque lo que hace la reforma es abrir a estas últimas el negocio del pago de sueldos, que hasta ahora la legislación les vedaba.

Así, para ejemplificar, un empleador podría optar por pagar los sueldos vía Mercado Pago, la billetera de Marcos Galperín, algo hasta ahora prohibido porque no se trata de un banco. Cuenta DNI o MODO, por caso, sí pueden hacerlo porque están vinculadas a entidades habilitadas como bancos por la autoridad regulatoria.

En ese contexto, serán las entidades las que decidan, en función de su política comercial, si las cuentas deberán pagarse o no. El cargo, eso sí, correría por parte de los trabajadores, ya que serían ellos los titulares.

Tanto para las billeteras como para los bancos, el manejo de las cuentas sueldo -existen unas 20 millones en el país-, según el BCRA- supone un activo estratégico. Un gran negocio. Por un lado, permiten capotar clientes que están entre los que tienden a tener mejores sueldos promedio del mercado que quedan a tiro del ofrecimiento de otros servicios financieros. Y también supone el manejo de una importantísima masa de fondos. A eso se le agregaría el pago por el mantenimiento, en caso de que se generalizara el pago por ellas.

