Iba a trabajar, le dispararon para robarle la moto y se salvó de milagro porque aceleró

La joven fue brutalmente golpeada por los delincuentes luego de chocar contra un auto.

Una mujer de 33 iba a trabajar en su moto cuando fue interceptada por un grupo de delincuentes que intentó desestabilizarla y robarle el vehículo. En el forcejeo, la joven logró acelerar pero chocó contra un auto. Sin escatimar en violencia la atacaron a golpes cuando yacía en el piso.

El violento episodio ocurrió sobre la calle Alvarado, en la localidad bonaerense de Mar del Plata, cuando Estefanía, la víctima, iba a trabajar y la interceptaron tres motos.

“Se pusieron de costado, una de ellos intentó sacarme las llaves, empecé a acelerar, pero me siguieron. Los acompañantes me pegaban patadas en la cabeza y las costillas para que me bajara. Empecé a tener miedo cuando sacaron un arma y tiraron para que frenara ”, contó en diálogo con la prensa local.

“Todo el camino estuvieron pegándome y me tiraban con el revólver. Cuando faltaba una cuadra para llegar me arrinconaron y choqué contra un auto”, explicó. Y sumó: “Lo que recuerdo es que salí despedida por arriba del vehículo, perdí el casco y la zapatilla; se bajaron y como la moto estaba destruida me empezaron a pegar ahí. Eran cinco personas”, especificó la víctima.

Debido los golpes que le propinaron la mujer fue hospitalizada. El lamentable episodio le dejó una costilla fisurada y el cuello desviado. Según contó le dispararon muchas veces para que frenara, pero como aceleró, pudo salvarse de los disparos. La Policía se encuentra analizando los videos de las cámaras de la zona y analiza el modus operandi de los ladrones para intentar dar con ellos. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







