martes 10 de febrero de 2026
10 de febrero de 2026 - 10:28

Nació el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín: qué dijo Ricardo, flamante abuelo

La actriz española había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula Corberó, con la leyenda que la fuerza te acompañe, en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé.&nbsp;

Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula Corberó, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al hospital a dar a luz a su bebé. 

Úrsula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres y la noticia generó gran alegría en el mundo del espectáculo, entre los seguidores de los actores y, por supuesto, en la familia.

Más noticias
Se viene la tormenta en el sudoeste bonaerense.

Alerta amarilla para el sudoeste bonaerense por fuertes vientos y tormentas
Violencia en la guardia del Hospital Santamarina de Monte Grande. (Imagen de video)

Monte Grande: se enojó porque no la atendían en una guardia y sus acompañantes golpearon a los médicos

El flamante abuelo, Ricardo Darín, dio detalles del nacimiento a la prensa argentina. “Todos están muy bien por suerte. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, aseguró en diálogo con el periodista Luis Bremer para el programa Desayuno Americano (América).

darin y uesula
&Uacute;rsula Corber&oacute; junto a su suegro, Ricardo Dar&iacute;n, a pocos d&iacute;as de dar a luz.&nbsp;

Úrsula Corberó junto a su suegro, Ricardo Darín, a pocos días de dar a luz.

La pista

Días atrás, Chino Darín publicó en su cuenta de Instagram una foto de Úrsula, con la leyenda "que la fuerza te acompañe", en alusión a la frase de Star Wars pero también, se estima que la actriz estaba yendo al sanatorio, en BArcelona, a dar a luz a su bebé.

Úrsula Corberó había confirmado la noticia de su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una postal íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se volvió viral: “Esto no es IA”.

Temas
Ver más

Alerta amarilla para el sudoeste bonaerense por fuertes vientos y tormentas

Monte Grande: se enojó porque no la atendían en una guardia y sus acompañantes golpearon a los médicos

Imprudencia en la Ruta Nacional 9: dos hombre conducían alcoholizados con menores de edad a bordo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua

Iba a trabajar, le dispararon para robarle la moto y se salvó de milagro porque aceleró

Siete presos habrían extorsionado al soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

Pergamino: condenado por el abuso sexual de su cuñada menor de edad

Junín: una mujer y un hombre murieron en siniestro vial sobre la ruta 65

Necochea: los motivos por los que se suspendió la subasta del Casino

Bastián Jerez ya fue trasladado al Hospital Italiano de San Justo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
imprudencia en la ruta nacional 9: dos hombre conducian alcoholizados con menores de edad a bordo

Imprudencia en la Ruta Nacional 9: dos hombre conducían alcoholizados con menores de edad a bordo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se viene la tormenta en el sudoeste bonaerense.

Alerta amarilla para el sudoeste bonaerense por fuertes vientos y tormentas