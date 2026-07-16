jueves 16 de julio de 2026
16 de julio de 2026 - 16:25

Mar del Plata: la Armada y la Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos

Es en el marco de un programa de cooperación bilateral. Los entrenamientos incluyeron prácticas de abordaje, inserción táctica, uso de drones, medicina táctica y combate en espacios reducidos.

Por Agencia DIB
Ejercicio conjunto entre la Armada y la Marina de Estados Unidos en Mar del Plata.

Ejercicio conjunto entre la Armada y la Marina de Estados Unidos en Mar del Plata.

0223

Los Buzos Tácticos de la Armada Argentina participaron de un entrenamiento conjunto con efectivos de la Marina de Estados Unidos en la Base Naval Mar del Plata, en el marco de las actividades de cooperación bilateral entre ambos países. El objetivo de la actividad, se explicó, fue fortalecer las capacidades operativas e incrementar la interoperabilidad en misiones de interdicción marítima mediante el intercambio de procedimientos, técnicas y experiencias.

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Según informó el sitio 0223, las jornadas reunieron a integrantes de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina y a una delegación del Naval Special Warfare de la Marina estadounidense. El programa incluyó exposiciones técnicas, análisis de casos y actividades de intercambio profesional centradas en operaciones de Visita, Abordaje, Registro y Captura (VBSS), con el propósito de compartir metodologías de trabajo utilizadas por ambas fuerzas.

Durante la capacitación también se abordaron aspectos vinculados con la planificación y conducción de operaciones, el marco jurídico internacional aplicable a la interdicción marítima y el empleo de nuevas tecnologías para mejorar la conciencia situacional. En ese contexto, se analizaron las aplicaciones de los sistemas aéreos no tripulados para tareas de reconocimiento y apoyo a la toma de decisiones durante operaciones navales.

Las prácticas comprendieron ejercicios de abordaje cooperativo y no cooperativo, inserción táctica desde embarcaciones neumáticas de casco rígido, utilización de drones y francotiradores para vigilancia, y distintos métodos de acceso a buques mediante escalada, ganchos y descenso por cuerda rápida. Además, se realizaron entrenamientos de combate en espacios reducidos, despeje de compartimientos, apertura de accesos, medicina táctica, uso de cámaras térmicas y protocolos iniciales para la detección y aislamiento de amenazas explosivas.

La delegación estadounidense estuvo integrada por personal del Naval Special Warfare Command (NSWC), organismo que concentra las fuerzas de operaciones especiales navales de la Marina de Estados Unidos y depende del Comando de Operaciones Especiales de ese país (Ussocom). Con sede en Coronado, California, el comando reúne a más de 10.000 efectivos, entre ellos los Navy SEALs y los operadores SWCC, especializados en operaciones de guerra no convencional, contraterrorismo, acciones directas y reconocimiento especial.

El entrenamiento realizado en Mar del Plata, contextualiza 0223, se enmarca en el proceso de cooperación que mantienen ambas armadas, orientado al intercambio de conocimientos y a la estandarización de procedimientos para el desarrollo de operaciones navales especiales.

Fuente: Agencia DIB

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