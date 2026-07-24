Prorrogan por un año la circulación de colectivos de larga distancia modelo 2012

En medio de los reclamos de los empresarios por los subsidios que no alcanzan a cubrir los costos de los pasajes de colectivos, el Gobierno de Javier Milei tuvo un gesto con ellos al prorrogar por un año la circulación del transporte de larga distancia modelo 2012 para así garantizar la continuidad de los servicios.

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Por decreto, la administración libertaria prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación para que los ómnibus modelo 2012 destinados al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional continúen prestando servicios, siempre que aprueben una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses.

La medida alcanza a las unidades afectadas al transporte interjurisdiccional de pasajeros comprendidas en el Decreto 883/2024 que estuvieran habilitadas al 1° de enero de 2026 e inscriptas en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. La continuidad de la habilitación se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año o hasta el vencimiento de la RTO vigente, si esta expirara antes.

La normativa constituye una excepción al límite de antigüedad previsto en la Ley Nacional de Tránsito, que fija un máximo de 10 años para los vehículos destinados al transporte de pasajeros, aunque admite prórrogas bajo determinadas condiciones.

Según los fundamentos del decreto, la decisión busca evitar la salida simultánea de unidades del sistema y garantizar la continuidad de los servicios de larga distancia mientras avanza un proyecto legislativo para modificar el régimen de antigüedad máxima de los vehículos.

El Gobierno sostiene que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que al 30 de abril de 2026 había 559 unidades modelo 2012 habilitadas para prestar servicios interjurisdiccionales y que su permanencia no altera de manera significativa la antigüedad promedio de la flota nacional.

Además, la CNRT consideró técnicamente viable la prórroga siempre que los vehículos sean sometidos a controles técnicos trimestrales, criterio que también fue respaldado por la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

El decreto establece que todas las unidades alcanzadas que ya hayan superado la antigüedad máxima prevista por la legislación deberán aprobar la RTO con una periodicidad de tres meses para mantener vigente su habilitación.

Fuente: Agencia DIB