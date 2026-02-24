martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 13:29

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas

Ocurrió en La Matanza. El vehículo se metió en el Metrobus. El conductor del coche que realizó una mala maniobra tenía antecedentes.

Por Agencia DIB
El accidente en La Matanza.&nbsp;

El accidente en La Matanza. 

Un auto en el que viajaban siete personas se prendió fuego al ser aplastado por un colectivo, cuando el conductor hizo una mala maniobra y se metió en el carril del Metrobus que circula por La Matanza. En medio de las llamas, los ocupantes escaparon aunque hay dos en grave estado.

Más noticias
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sobreseído en causa por abuso sexual.

Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual
Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1. 

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

El hecho ocurrió el domingo en Isidro Casanova, cuando un Renault 9 que se dirigía en dirección a San Justo dobló de repente a su izquierda sin percatar que venía un colectivo por el Metrobus.

La unidad, un 218 de la empresa Almafuerte, venía en velocidad y se llevó puesto al auto. Lo arrastró varios metros y lo aplastó contra el semáforo que estaba en la esquina, antes de seguir unos metros más.

Por el golpe, el coche se prendió fuego de manera casi inmediata. Según registraron las cámaras de seguridad, los ocupantes empezaron a escapar del auto en medio de las llamas y de los fierros retorcidos. Uno de ellos que salió arrastrándose, volvió a buscar a otro de los pasajeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PolicialesON/status/2026319198629003383&partner=&hide_thread=false

Según informó el sitio Primer Plano Online, dos de los ocupantes terminaron con heridas de gravedad y debieron ser hospitalizados.

La causa está en manos de la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, quien ordenó la detención de una persona identificada como A.R., quien era el conductor del Renault 9. Lo acusa de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria. Según señalaron fuentes judiciales, el imputado registra antecedentes por robo y encubrimiento.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Falta de acción: la Justicia sobreseyó a Fernando Espinoza en causa por abuso sexual

Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio

Buscan unificar la carga horaria de los docentes en una misma escuela

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Paritarias: Judiciales confirmaron el rechazo a la propuesta y "mandataron" paro junto a los gremios estatales

FATE: sin acuerdo entre la empresa y el gremio, el Gobierno convocó a un nuevo encuentro

La Plata: policías condenados por crimen que intentaron hacer pasar por accidente

Bahía Blanca: el municipio compactó más de 200 autos y 2 mil motos abandonados

Ensenada: la Justicia dispuso la libertad de los padres de la beba fallecida

Miramar: vecinos vuelven a reclamar el regreso del tren que los une con Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona trabajando en la red de luz.

La Provincia actualiza los precios y subsidios de la luz: de cuánto es el ajuste

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El accidente en La Matanza. 

Iban siete en un auto, los aplastó un colectivo pero escaparon entre las llamas