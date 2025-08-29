viernes 29 de agosto de 2025
29 de agosto de 2025 - 16:55

Historia bonaerense: se viene el XX Congreso sobre cultura y pueblos de la Provincia

Se llevará a cabo el miércoles 4 y el jueves 5 de septiembre en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Por Agencia DIB
XIX Historia de los Pueblos

La XX edición del Congreso de Historia de los Pueblos, organizada por el Archivo Histórico de la Provincia, se realizará los próximos 4 y 5 de septiembre en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. El evento contará con la participación de investigadores, académicos e historiadores de todo el territorio bonaerense y vale subrayar que las mesas y comisiones de debate son abiertas para el público en general.

En total, serán 11 comisiones que funcionarán por la mañana y por la tarde con la participación de expositores. Con más de 500 inscriptos, los ejes temáticos propuestos para esta oportunidad atraviesan tópicos como:

  • “Debates historiográficos”.
  • “Pueblos originarios y poblamiento”.
  • “Archivos bibliotecas y museos”.
  • “Estudios de género”.
  • “Sociedad y vida cotidiana”.

“Es una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra historia. Sabemos que no podemos amar ni defender lo que no conocemos y, si es así, corremos el riesgo de perderlo”, señalaron desde la cartera cultural. “Es un orgullo recibir historiadores de toda la provincia y al público en general para seguir construyendo un patrimonio colectivo”, completaron.

El miércoles 3 a las 9 de la mañana se abrirá la acreditación para los titulares y adherentes inscriptos, mientras que la posibilidad de asistir como oyente será totalmente libre y gratuita. A las 13, en la Sala Piazzola, se realizará el acto de apertura que estará a cargo de la Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout y la Directora Provincial de Patrimonio Cultural, Araceli Bellotta.

Posteriormente al acto, se llevará a cabo un panel con Hernán Brienza y la Directora del Archivo Histórico, Alicia Sarno. En tanto, el jueves 4, a las 13, se desarrollará la mesa de trabajo “Archivo, Historia y Futuro Digital”, con Myriam Southwell y Pablo Borda, coordinada por el historiador Guillermo Clarke, y a las 18 será el cierre del Congreso a cargo de Roberto Baschetti y Araceli Bellotta.

Archivo PBA

Centenario del Archivo

Esta nueva edición del Congreso se realiza en el marco de las celebraciones por el centenario del Archivo Histórico de la Provincia, fundado en el año 1925, a partir de una necesidad del Estado bonaerense de tener su propio acervo histórico luego de haberlo perdido, en 1880, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires.

En reconocimiento a la significación de la labor del Archivo Histórico de la Provincia, la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires ha declarado de Interés Legislativo permanente el Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

El Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires, está dentro de las acciones para producción y difusión de conocimiento histórico, que lleva a cabo la institución. Este evento tuvo su primera edición en el año 1950, y se viene llevando a cabo de manera ininterrumpida desde el año 1991, con una frecuencia bianual. Constituye un espacio de intercambio y comunicación entre investigadores académicos e historiadores locales que indagan acerca del pasado de la Provincia y sus pueblos.

Programa completo

Miércoles 3 de septiembre:

  • 9 a 10: Acreditación.
  • 13.45 a 15.45 / 16 a 17.45 / 18 a 20: Debates en comisiones.

Jueves 4 de septiembre:

  • 9 a 10.30 / 10.45 a 12 / 14.30 a 16.00 / 16.15 a 18: Debates en comisiones.
