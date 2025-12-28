domingo 28 de diciembre de 2025
Hazaña: médico de La Plata unió a nado las Islas Malvinas

Leandro Hidalgo, médico y deportista de La Plata, concretó una hazaña inédita al unir la Gran Malvina y la Isla Soledad.

En aguas heladas y bajo condiciones climáticas extremas, el médico y deportista platense Leandro Hidalgo, de 49 años, concretó una hazaña inédita al unir a nado la Gran Malvina y la Isla Soledad.

La travesía, realizada el 25 de noviembre en el Estrecho de San Carlos, lo convirtió en una de las pocas personas en el mundo en completar ese cruce. “Todavía no terminó de asimilarlo”, reconoció al relatar la experiencia en diálogo con el diario El Día, que dio a conocer la historia este domingo.

Unir a nado las Islas Malvinas

El desafío surgió a partir de una lesión que lo obligó a dejar, de manera temporaria, las maratones. “Cuando era chico practicaba natación, pero dejé el deporte y hace unos 30 años que corro maratones. De hecho, desde hace 12 años que voy a las Islas a participar de los 42 kilómetros de las Malvinas. En 2016 me lesioné la rodilla y apareció la idea de hacer el cruce nadando, lo que me encantó”, contó.

Desde entonces comenzó un proceso de entrenamiento y planificación para afrontar el cruce entre las dos islas principales del archipiélago. El recorrido en línea recta es de 4.200 metros, con partida desde Punta Chancho y llegada al promontorio Güemes -también conocido como Altura 234-. Sin embargo, las condiciones del mar alteraron el plan. “La deriva me llevó muy al norte y terminé haciendo 4.900 metros. Me llevó una hora y 33 minutos. Ya lo había intentado en 2024 y no pude, así que fue una revancha y una experiencia increíble, única”, relató.

Travesía en las Islas Malvinas

La travesía fue emprendida por un grupo de nueve personas: los nadadores Federico Knauer, Marcelo Vallejo -veterano de guerra-, Guillermo Sívori, Silvana Cyl Romero y Paz Oliva, junto a los acompañantes Martín Sívori, Esteban Martínez Pastur y Sebastián Rodríguez, quien se desempeñó como guardavidas. “Solo dos pudimos completar el desafío: Guillermo Sívori y yo”, señaló Hidalgo.

Uno de los principales condicionantes fueron las variables climáticas. El grupo permaneció diez días a bordo de un pesquero aguardando “la ventana climática”, el período en el que el mar y el clima permiten realizar el cruce con mayor seguridad. “El martes 25 de noviembre, a las 6 de la mañana, se daba la ventana climática ideal. A las 5 nos levantamos, desayunamos, esperamos que la marea se acomode y el mar quedó como una pileta. Nos tiramos, pero a los 20 minutos se armó un revuelo tremendo. Pasamos de la calma total a olas de entre un metro y medio y dos metros, con ráfagas de hasta 35 nudos (alrededor de 70 kilómetros por hora)”, describió, siempre en el diálogo con El Día.

A ese escenario se sumaron otros riesgos: la temperatura del agua, de apenas 7 grados, y la presencia de fauna marina, como orcas, delfines, pingüinos y aves.

La preparación para unir las Islas Malvinas

Para afrontar esas condiciones, la preparación fue intensa y sostenida. Hidalgo entrenó en la pileta del Club Hogar de Berisso junto a su entrenador, y durante todo el año realizó prácticas en el mar en Cariló, Valeria del Mar, Pinamar y Mar del Plata. “En invierno también me tiraba cinco minutos en la pileta de mi casa, para trabajar la climatización. La tolerancia al frío se entrena”, explicó.

Más allá del logro, el cruce tuvo un fuerte contenido simbólico. “Para mí es una forma de mantener viva la memoria de quienes dieron la vida en la guerra de Malvinas y de quienes volvieron”, expresó, y remarcó la relevancia histórica del lugar: “Por ahí entró la flota inglesa en el ’82”.

Al destacar que apenas unas 30 personas en el mundo lograron completar esta travesía, Hidalgo cerró: “Mientras nadaba pensaba en mis hijos, Juan Martín y Francisca. Cuando salí del agua no terminaba de entender lo que había pasado. A los diez minutos me emocioné muchísimo”.

