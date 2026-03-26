Gripe aviar: sacrificaron más de 100 aves en una granja de Alberti tras detectar animales infectados

El SENASA confirmó casos de gripe aviar en una granja de la localidad de Alberti , por lo que debió intervenir el SENASA para generar un bloqueo sanitario.

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El organismo dispuso el sacrificio de más de 100 aves de corral, estableció un cordón de unos 3 kilómetros para evaluar a los animales que se encuentran dentro de ese espacio y, a su vez, desde el punto vista sanitario se indicó un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con los animales afectados por la enfermedad.

“Esta mañana se puso en comunicación SENASA con nosotros para confirmarnos la detección de casos de gripe aviar, ellos tomaron los recaudos necesarios desde el punto de los animales, y nosotros desde la salud vamos a estar muy atentos, haciendo el seguimiento de la familia que estuvo en contacto con las aves de corral. Hasta el momento ningún integrante tuvo síntomas”, señaló el intendente de la localidad, Jorge Gaute, acompañado del médico veterinario Roberto Murray, responsable del área de bromatología.

En tanto, Murray recordó que en la zona los animales susceptibles de infectarse son “aves domésticas y silvestres”, y remarcó que “aquellos que tengan aves domésticas las manejen con precaución y ante una sintomatología o un ave muerta hay que remitirse a SENASA de inmediato”.

¿Qué es la Influenza aviar?

Toda la región de las Américas ha registrado brotes recientes del virus de gripe aviar, que ahora está ampliamente extendido en aves de corral y silvestres a nivel mundial. También se ha detectado en varias especies de mamíferos marinos, en las costas australes, y en casos humanos esporádicos, poco frecuentes, vinculados a la exposición directa.

La influenza aviar tipo A es una enfermedad altamente infecciosa, producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae. De la gran cantidad de familias de aves, son especialmente susceptibles a la infección las gallinas, pavos, codornices, faisanes, así como también especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes. La influenza aviar puede clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad:

Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) , que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico;

, que – típicamente - causa leves o ningún signo clínico; Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad (hasta un 90 o 100% de las aves de un lote).

Los virus de la influenza aviar tienen una gran capacidad de mutación, son altamente contagiosos y se encuentran ampliamente distribuidos entre las aves silvestres acuáticas y limícolas. En este sentido, la IAAP puede propagarse rápidamente, causando un alto impacto en la industria avícola y el cierre de mercados externos, debido a restricciones sanitarias.

Cabe mencionar que la influenza aviar es una enfermedad zoonótica y de importancia en la salud pública. La mayoría de los pocos casos registrados en personas son auto limitantes y no está comprobada la transmisión horizontal (de humano a humano). Suelen ser cuadros respiratorios leves o una conjuntivitis, aunque en menor medida pueden generarse signos clínicos graves o incluso la muerte.

Formas de transmisión

Existen varios factores que pueden contribuir a la diseminación del virus de la influenza aviar, tales como el comercio ilegal de las aves (sin garantías sanitarias ni trazabilidad) y las migraciones de las especies silvestres infectadas.

En las aves, el virus se elimina a través de las heces y las secreciones respiratorias, motivo por el cual la enfermedad puede diseminarse de un establecimiento a otro través de vehículos, equipos de protección individual, elementos y/o herramientas de trabajo.

Otra de las vías de transmisión del virus es por medio el contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto, a través del agua contaminada. Debido a su naturaleza resistente, el virus de tiene la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente durante largos períodos y a muy bajas temperaturas.

Síntomas en aves

Falta de apetito y descoordinación.

Plumaje erizado.

Respiración dificultosa, con secreciones nasales.

Diarrea.

Menor producción de huevos, con cáscara blanda o deforme.

Hinchazón de cabeza y color azulado de cresta, barbillas y patas.

Postración y muerte.

La notificación temprana y la atención inmediata, así como las medidas de bioseguridad, son pilares fundamentales de la estrategia de prevención y contención que lleva adelante el Senasa, con la colaboración permanente del sector productivo y toda la comunidad.

Cualquier persona puede notificar al Senasa si identifica mortandad, signos nerviosos, digestivos y/o respiratorios en aves silvestres o de corral, ya sea personalmente o por teléfono, por Whatsapp al 11 5700 5704, o escribiendo un correo electrónico a [email protected].

Fuente: Agencia DIB