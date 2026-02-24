martes 24 de febrero de 2026
24 de febrero de 2026 - 08:20

Detectan gripe aviar en Ranchos y se suspenden las exportaciones del sector

Tras la aparición de un caso de gripe aviar en Madariaga, ahora el Senasa detectó la enfermedad en un criadero de esa ciudad bonaerense.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la gripe aviar.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves comerciales en un criadero de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y ante eso se suspendieron momentáneamente las exportaciones del sector.

Un peaje del país.

Aumentan los peajes de rutas nacionales y autopistas: las nuevas tarifas
El aluminio en la mira. 

El Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía a Aluar

El foco fue detectado en un establecimiento de reproductores padres pesados ubicado en la localidad de Ranchos, tras el análisis de muestras procesadas en el Laboratorio Oficial del organismo en Martínez.

Para la contención del virus, el organismo activó rápidamente su plan de contingencia, con la inmediata interdicción del establecimiento. En línea con el protocolo sanitario, se establece una Zona de Control Sanitario, conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote, donde se intensifican las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra área de vigilancia de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde se realizan tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del Senasa supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Sin exportaciones por la gripe aviar

Ante el hallazgo, el organismo informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y se suspenderán temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad. No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, Argentina podrá continuar comercializando con aquellos Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

Cabe destacar que la producción destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, dado que la influenza aviar no se transmite por el consumo de carne de aves ni de huevos.

Fuente: Agencia DIB

Un peaje del país.

Aumentan los peajes de rutas nacionales y autopistas: las nuevas tarifas

