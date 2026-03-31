martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 18:54

Fuerte temporal en Sierra de la Ventana: cortes de rutas y arroyos desbordados

Según informaron desde la Delegación Municipal, las precipitaciones superaron los 100 milímetros. Las copiosas lluvias afectaron a toda la comarca serrana, causando inundaciones en Saldungaray y anegamientos en Villa Ventana.

Por Agencia DIB
Calles anegadas y arroyos desbordados en toda la comarca de Sierra de la Ventana y Saldungaray. (La Nueva, gentileza Noticias Tornquist)

Calles anegadas y arroyos desbordados en toda la comarca de Sierra de la Ventana y Saldungaray. (La Nueva, gentileza Noticias Tornquist)

El acceso a Sierra de la Ventana por la Ruta Provincial 72 quedó totalmente interrumpido este martes debido a un fuerte temporal que causó el desborde del arroyo San Bernardo, que superó el nivel del puente, impidiendo la circulación vehicular.

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Las copiosas lluvias afectaron a toda la comarca serrana, causando inundaciones en Saldungaray y anegamientos en Villa Ventana, tras la crecida del arroyo Belisario.

Según informaron desde la Delegación Municipal a La Brújula 24, las precipitaciones superaron los 100 milímetros desde las primeras horas de la mañana, lo que generó crecidas rápidas en distintos cauces de la región. El fenómeno derivó en el corte del acceso desde Saldungaray, aislando a la localidad de manera parcial.

En tanto, bomberos voluntarios señalizaron el corte y monitorearon la evolución del arroyo, mientras que personal de guardia de Defensa Civil y autoridades locales siguen atentos al comportamiento de los demás cursos de agua. La preocupación se centra en una posible crecida del río Sauce Grande, que podría generar nuevos inconvenientes en zonas bajas.

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El temporal generó inconvenientes en toda la comarca serrana, donde varios arroyos como el San Teófilo, el Negro y el Rivero alcanzaron niveles muy por encima de lo habitual.

Las autoridades solicitaron evitar la circulación innecesaria y no intentar cruzar el puente afectado bajo ninguna circunstancia. También recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que se prevé que continúen las lluvias.

Este escenario obligó al rápido movimiento de las autoridades para asistir a las familias complicadas, solucionar el paso vehicular y, a medida que las aguas se vayan retirando, llevar a cabo un control de daños.

"Cuando nos enteramos de la situación, salimos de Tornquist y el arroyo Belisario ya venía muy cargado. Si bien no hubo daños en viviendas de Villa Ventana, el puente de acceso quedó cortado", explicó a La Nueva la jefa comunal de Tornquist, Estefanía Bordoni.

Desde Saldungaray, en plena zona afectada, la funcionaria indicó que en esa localidad la situación se tornó compleja en el sector cercano al cementerio, una zona históricamente inundable. Allí, el municipio debió intervenir con maquinaria pesada: "Tuvimos que esperar que baje el agua para entrar con una retropala excavadora de oruga y realizar un zanjón en un campo privado, con el permiso del propietario, para que el agua comenzara a drenar", detalló.

Fuente: Agencia DIB

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