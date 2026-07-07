Fin de semana largo: todos los cortes de servicios en los trenes del AMBA

Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, dos líneas -Mitre y Sarmiento- no prestarán servicio de trenes , mientras que otros dos ramales -Roca y Belgrano Sur- funcionarán con recorridos limitados en el AMBA, en todos los casos debido a trabajos de renovación de vías.

Los trabajos en las vías

En la línea Mitre se instalará un aparato de vía, la renovación de vías y la intervención de pasos a nivel. En la línea Sarmiento, por su parte, se realizarán obras de renovación del sistema de señalamiento, construcción de nuevos andenes y trabajos en un paso bajo nivel. Además, como es habitual en los feriados, el resto de las líneas circulará con un cronograma especial debido a la menor cantidad de pasajeros. En todos los casos, el lunes 11 se normalizan los servicios.