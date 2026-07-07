martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 11:52

Fin de semana largo: todos los cortes de servicios en los trenes del AMBA

Trenes Argentinos informó que durante el fin de semana largo habrá cortes en las líneas Mitre y Sarmiento, y servicios limitados en las Roca y Belgrano Sur.

Por Agencia DIB
El servicio de trenes estará afectado durante el fin de semana largo.

El servicio de trenes estará afectado durante el fin de semana largo.

Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio, dos líneas -Mitre y Sarmiento- no prestarán servicio de trenes, mientras que otros dos ramales -Roca y Belgrano Sur- funcionarán con recorridos limitados en el AMBA, en todos los casos debido a trabajos de renovación de vías.

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Los trabajos en las vías

En la línea Mitre se instalará un aparato de vía, la renovación de vías y la intervención de pasos a nivel. En la línea Sarmiento, por su parte, se realizarán obras de renovación del sistema de señalamiento, construcción de nuevos andenes y trabajos en un paso bajo nivel. Además, como es habitual en los feriados, el resto de las líneas circulará con un cronograma especial debido a la menor cantidad de pasajeros. En todos los casos, el lunes 11 se normalizan los servicios.

Trenes de la Línea Mitre

  • * El servicio Retiro-Tigre estará interrumpido por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre.
  • * Los servicios Retiro-Bartolomé Mitre y Retiro-José León Suárez circularán con recorrido limitado, así como Belgrano R-Bmé. Mitre y Belgrano R-J.L Suárez por trabajos en zona de vías.

Trenes de la Línea Sarmiento

  • * Estará interrumpido el ramal Once-Moreno por obras en zona de vías.
  • * Ramal Merlo - Lobos: los trenes circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.
  • * Ramal Moreno - Mercedes: los trenes circulan con cronograma especial por obras de renovación de vías.

Trenes de la Línea Roca

  • * Ezeiza-Cañuelas: del 6 al 12 de julio los trenes de Cañuelas a Ezeiza no se detendrán en la estación Spegazzini por obras.
  • * Ramal Temperley-Haedo: hasta el viernes 10 de julio los trenes entre Hospital Español y La Tablada, se detienen únicamente en el andén 2 por obras en zona de vías.
  • * Ramal Cañuelas - Lobos: el servicio se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
  • * Ramales Plaza Constitución – Ezeiza, A. Korn y Bosques vía Temperley: la estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

Trenes de la Línea Belgrano Sur

  • * Los trenes del ramal Sáenz-Marinos del crucero General Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano, por obras.
  • * Tren turístico: el servicio entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido.
  • * El servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.

Tanto la línea San Martín como el Tren de la Costa cumplirán con el cronograma habitual para los días feriados.

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