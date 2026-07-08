Fin de semana largo: Tigre y su preocupación por otra suspensión del servicio de trenes

Una vez más no habrá trenes entre Retiro y Tigre este fin de semana largo.

La empresa Trenes Argentinos comunicó que durante todo el fin de semana largo, la Línea Mitre -así como también la Línea Sarmiento- no dará servicios por lo que los trenes del ramal Retiro-Tigre no circularán para hacer “tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional”.

Impacto negativo para el turismo y el comercio Frente a esa situación, el Municipio de Tigre expresó que “esta decisión -ejecutada sistemáticamente y en forma unilateral ante cada fin de semana largo- tiene un grave impacto en los comerciantes del territorio, como así también en los prestadores turísticos que desarrollan sus tareas dentro de la ciudad”.

También señaló que el tren es una vía de acceso fundamental para los turistas, como así también de movimiento entre los vecinos y vecinas del distrito. Y que un fin de semana largo como el que comienza este jueves es largamente esperado por los emprendedores y operadores.

Al mismo tiempo, las autoridades municipales recordaron que el servicio del ferrocarril Mitre -además de otros fines de semana largos- también estuvo suspendido 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2026. “Eso deja en evidencia que se trata de cortes reiterados que tienen consecuencias directas y afectan la economía de los vecinos y vecinas de la ciudad que trabajan con el mercado turístico que llega a Tigre”, agregaron.

En un contexto económico sumamente complejo a nivel social, el municipio resalta que “Tigre es el primer destino atractivo de cercanía” y que ofrece propuestas culturales, gastronómicas y deportivas -entre otras-, sectores que “se verán directamente dañados por la decisión de la empresa Trenes Argentinos”. Fuente: Agencia DIB

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