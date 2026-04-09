Filas y malestar en paradas de micro de La Plata: cómo seguirá el conflicto del transporte

En las paradas de micros del centro de La Plata crece el descontento entre los usuarios por la baja la frecuencia de circulación de unidades de transporte . En las horas pico, desde el lunes, se forman extensas filas, ya que pasan los colectivos llenos y no se detienen, generando retrasos en los ingresos a escuelas, facultades y turnos médicos. La situación se enmarca en el conflicto entre las empresas de transporte y el Gobierno por los costos del servicio y los subsidios.

Desde la Secretaría de Transporte informaron en un comunicado que se mantuvo “un encuentro con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con el objetivo de analizar la situación del sistema y relevar las principales necesidades del sector”.

“Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema , que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”, añadieron desde el organismo.

Y se recordó “que el día de ayer (por el miércoles) se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. En materia tarifaria, se destacó que, desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas”.

El comunicado señaló la realización de "una mesa técnica" el próximo martes por la mañana, "orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes". Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones "que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática".

Fuente: Agencia DIB