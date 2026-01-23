Las Toninas: dramático rescate en el mar por una corriente de retorno que casi ahoga a una mujer

Tres momentos del rescate: el hombre herido que quiso ayudar, la mujer en el medio del mar y un guardavidas a toda velocidad que, por fortuna, le salvó la vida a la víctima.

Una escena dramática se vivió en la localidad de Las Toninas , cuando una mujer de 69 años se bañaba en el mar y la arrastró una corriente de retorno . Por fortuna, guardavidas que aún no estaban de servicio intervinieron a tiempo y también asistieron a un hombre que resultó herido al intentar ayudar a la mujer.

El hombre quedó con la espalda cortada y con heridas sangrantes , debido a los golpes que sufrió por la fuerza de las olas. El momento tenso por el peligro que corrió la mujer y el salvataje quedaron captados en un video que difundió Radio Noticias de San Bernardo .

Las corrientes de retorno son la causa de casi el 90% de los ahogamientos en las playas a nivel mundial y, a su vez, son culpables de la mayoría de los rescates que tienen que realizar los guardavidas en los diferentes operativos de seguridad en esas playas.

Según indica el sitio especializado guardavidasweb.com , “las corrientes de retorno o chupone s pueden arrastrar rápidamente a bañistas desprevenidos hacia aguas más profundas, donde dejan de hacer pie y podrían quedar exhaustos y entrar en pánico”.

La formación de estas corrientes de retorno tiene un fundamento físico: compensan el choque de una masa de agua con un banco de arena que queda entre la rompiente y una especie de canaleta. La ola choca contra el banco de arena y en vez de llegar a la orilla cambia de dirección hacia mar adentro.

Las corrientes de retorno pueden tener un ancho entre 3 y 60 metros y pueden alargarse mar adentro hasta los 100 metros. La velocidad típica de las corrientes de retorno es de 0,3 a 0,6 metros por segundo, aunque algunas pueden superar los 2,5 m/s.

Fuente: Agencia DIB