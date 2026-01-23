Las Toninas: dramático rescate en el mar por una corriente de retorno que casi ahoga a una mujer

Una escena dramática se vivió en la localidad de Las Toninas, cuando una mujer de 69 años se bañaba en el mar y la arrastró una corriente de retorno. Por fortuna, guardavidas que aún no estaban de servicio intervinieron a tiempo y también asistieron a un hombre que resultó herido al intentar ayudar a la mujer.
El hombre quedó con la espalda cortada y con heridas sangrantes, debido a los golpes que sufrió por la fuerza de las olas. El momento tenso por el peligro que corrió la mujer y el salvataje quedaron captados en un video que difundió Radio Noticias de San Bernardo.
¿Qué es una corriente de retorno?
Las corrientes de retorno son la causa de casi el 90% de los ahogamientos en las playas a nivel mundial y, a su vez, son culpables de la mayoría de los rescates que tienen que realizar los guardavidas en los diferentes operativos de seguridad en esas playas.
Según indica el sitio especializado guardavidasweb.com, “las corrientes de retorno o chupone s pueden arrastrar rápidamente a bañistas desprevenidos hacia aguas más profundas, donde dejan de hacer pie y podrían quedar exhaustos y entrar en pánico”.
La formación de estas corrientes de retorno tiene un fundamento físico: compensan el choque de una masa de agua con un banco de arena que queda entre la rompiente y una especie de canaleta. La ola choca contra el banco de arena y en vez de llegar a la orilla cambia de dirección hacia mar adentro.
Las corrientes de retorno pueden tener un ancho entre 3 y 60 metros y pueden alargarse mar adentro hasta los 100 metros. La velocidad típica de las corrientes de retorno es de 0,3 a 0,6 metros por segundo, aunque algunas pueden superar los 2,5 m/s.
