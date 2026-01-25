"Que aprenda": investigan a un guardavidas que no auxilió a un kayakista en peligro en Villa Gesell

Un guardavidas que presta servicio en un sector concesionado de la playa de Villa Gesell fue denunciado por abandono de persona.

Un guardavidas que presta servicio en un sector concesionado de la playa de Villa Gesell fue denunciado penalmente por presunto abandono de persona, luego de que se viralizara un video en el que se lo escucha burlarse de un kayakista en peligro mientras registraba la escena con su celular, en lugar de brindarle auxilio inmediato.

El hecho ocurrió entre las 8 y las 10 de la mañana en la zona del muelle, cuando un kayak volcó dentro de una canaleta y su ocupante quedó a la deriva. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el trabajador advirtió la situación al iniciar su jornada laboral, pero decidió no intervenir.

En el video, que ya forma parte de la prueba judicial, se lo oye decir: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, mientras observa cómo la embarcación deriva hacia el muelle.

En el mismo audio, el guardavidas reconoce encontrarse alterado por conflictos personales y expresa: “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, además de relatar con desprecio el desplazamiento del kayak: “Quedó boyando como una olla… ahí lo tenés a punto de colisionar”.

Denuncia penal e investigación

Para la denuncia, estas expresiones evidencian que priorizó su “bronca” personal .incluso mencionó que le habían roto una sombrilla- por sobre la obligación profesional de proteger la vida humana.

Ante la gravedad del episodio, el Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal para que se determine si existió un incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles en ese contexto. En paralelo, la comuna notificó a los organismos provinciales competentes para dar inicio a una investigación administrativa.

El guardavidas no trabaja para el municipio

Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, el cual se rige por protocolos de actuación específicos, capacitación permanente y normas de conducta orientadas a la protección de vecinos y turistas. Se trata, en cambio, de un trabajador perteneciente a un sector privado concesionado.

El área afectada permaneció bajo seguimiento preventivo mientras avanzan las actuaciones judiciales. Será la Justicia la encargada de determinar el grado de responsabilidad que pudiera corresponder al acusado, en función de las pruebas incorporadas al expediente.

En un comunicado, el Municipio ratificó su compromiso con la seguridad en playas y el respeto por la vida humana, y sostuvo que exigirá el estricto cumplimiento de las obligaciones legales por parte de quienes desempeñan tareas vinculadas a la protección de residentes y visitantes.

Fuente: Agencia DIB