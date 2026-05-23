Hepatitis A: se confirmaron 32 casos nuevos y el país entró en zona de alerta sanitaria

Argentina confirmó 32 nuevos casos de hepatitis A y entró en zona de alerta sanitaria , según informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) . El incremento de contagios, en comparación con los últimos cinco años, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, especialmente por la concentración de casos en adultos jóvenes de entre 20 y 39 años , que representan el 75% del total registrado en lo que va de 2026.

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La hepatitis A es una inflamación aguda del hígado causada por el virus VHA y se transmite principalmente por vía fecal-oral, ya sea mediante agua o alimentos contaminados o por contacto estrecho entre personas. Del total de casos confirmados hasta la semana epidemiológica 16, 12 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, siete a Salta, cinco a la provincia de Buenos Aires y el resto se distribuye entre Santa Fe, Córdoba, Chaco y Río Negro .

El principal foco de actividad se detectó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , donde predominan los contagios en varones jóvenes . Según el BEN, de los 17 casos registrados en esa franja etaria, 11 corresponden a hombres. Además, las autoridades advirtieron una dinámica de transmisión mixta: algunos pacientes tenían antecedentes de viaje y otros se vinculan a cadenas locales de contagio .

En menores de 20 años solo se notificaron tres casos, dos de ellos asociados a viajes a Bolivia y otro relacionado con un conglomerado detectado en Salta.

Los especialistas remarcan que la baja incidencia en niños y adolescentes refleja el impacto positivo de la vacunación.

Desafío

Hasta 2005, la hepatitis A era la principal causa de insuficiencia hepática fulminante en menores de 10 años en el país. La incorporación de la vacuna al Calendario Nacional permitió reducir drásticamente los casos y la mortalidad, aunque los brotes actuales muestran que la enfermedad sigue siendo un desafío sanitario.

El Ministerio de Salud informó que ya distribuyó el 44% de las dosis previstas para este año y reforzó la campaña en Salta con 2.200 vacunas adicionales. Sin embargo, la cobertura nacional alcanza apenas el 20,8% y presenta fuertes diferencias entre provincias. Mientras algunas jurisdicciones superan el promedio nacional, CABA, Buenos Aires, Formosa, Corrientes y Misiones muestran niveles más bajos de vacunación.

Fuente: Agencia DIB