Escobar: se reabre el conflicto por el bingo en Ingeniero Maschwitz

Un grupo de vecinos se opone a la instalación de un bingo en el partido de Escobar.

La disputa por el fallido proyecto del bingo en Ingeniero Maschwitz volvió a encenderse en Escobar . A casi un año del inicio del conflicto y pese a la reciente derogación de la ordenanza que habilitaba la instalación de la sala de juegos sobre la Ruta 26, los vecinos aseguran que el tema está lejos de haberse cerrado.

Kreplak alertó por los antivacunas y el avance de la desinformación

Según denunciaron ante el Concejo Deliberante, el intendente Ariel Sujarchuk reactivó la discusión a través del nuevo Plan Estratégico Territorial (PET), una herramienta que redefine usos del suelo en distintos sectores del distrito y que, para las organizaciones barriales, encubre una maniobra para habilitar el mismo emprendimiento frenado por la Justicia.

El punto más sensible del PET está ubicado precisamente en las parcelas donde se proyectaba el centro comercial con sala de bingo. Allí, la propuesta municipal reclasifica terrenos residenciales como “Corredor de Colectora CC”, una categoría que permite actividades recreativas, centros de diversión nocturna de diversa escala y otros usos comerciales.

Para los vecinos, esta modificación deja “la vía administrativa libre” para reinstalar el proyecto derogado. Aseguran que, bajo esa figura, podría reactivarse la iniciativa privada que contemplaba la llegada del Bingo Ramallo, a menos de 200 metros de dos escuelas y sin los estudios de impacto ambiental exigidos por los fallos previos.

Bingo

La oposición de los vecinos

Las organizaciones vecinales presentaron un extenso documento donde enumeran los efectos adversos que tendría la transformación del corredor. Advirtieron que la medida “transformaría radicalmente las condiciones medioambientales y paisajísticas” de la Ruta 26, con un aumento de la densidad constructiva y un corrimiento de usos que, a su juicio, provocaría “una pérdida irreversible de identidad barrial”.

También señalaron que el avance del PET contradice sentencias judiciales que ya objetaron la rezonificación, por falta de audiencias públicas y ausencia de convalidación provincial.

La reacción ciudadana se produjo en paralelo a un pronunciamiento de la Suprema Corte bonaerense que complica aún más el escenario político para Sujarchuk. En la causa “Recomponer c/ Escobar”, vinculada a otro desarrollo inmobiliario en el mismo corredor, el tribunal aceptó su competencia originaria y dictó una medida precautelar que ordena al Municipio suspender la aplicación de ordenanzas de rezonificación cuestionadas.

Además, le exige abstenerse de autorizar obras hasta recibir los informes administrativos pendientes. Si bien el expediente no refiere al bingo, los vecinos consideran que establece un precedente directo.

Ordenamiento territorial

El oficialismo local sostiene que el PET es una herramienta necesaria para actualizar el ordenamiento territorial del distrito y remarcan que procesos similares se realizan en municipios como Tigre o Pilar.

El dictamen de mayoría, respaldado por Unión por la Patria y La Libertad Avanza, será tratado en la sesión de este viernes 28 de noviembre, en la que se espera un fuerte debate. El resultado de la votación podría abrir una nueva etapa en un conflicto que parecía cerrado tras la derogación de la ordenanza original.

Mientras tanto, las organizaciones mantienen su postura: “La discusión no terminó”. Tras meses de litigios y movilizaciones, aseguran que si la rezonificación avanza, volverán a recurrir a la Justicia para impedir que la Ruta 26 se convierta en lo que definen como “un anodino corredor comercial suburbano”.