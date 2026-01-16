viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 10:45

Buscan por ley mayores sanciones para quienes conduzcan con hábitos temerarios en playas

El intendente de Villa Gesell quiere modificar la Ley de Tránsito para poner penas más duras para los que manejan de manera imprudente en playas y dunas.

Por Agencia DIB
Un control en la zona de playas de Pinamar.&nbsp;

Un control en la zona de playas de Pinamar. 

Más noticias
Bombinhas, uno de los destinos más elegidos por los argentinos. 

Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación
Los problemas de los residuos en las playas bonaerenses. 

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

El proyecto será impulsado en la Cámara de Diputados nacional y, apunta especialmente a sancionar con mayor severidad a quienes conduzcan con hábitos temerarios, particularmente en zonas de dunas y playas, espacios de uso recreativo donde circulan familias, niños y turistas.

Es que desde hace años se reclama por un vacío legal en este sentido, ya que la Ley de Seguridad Vial provincial 13.927/09 no se expide sobre las cuestiones específicas de circulación en playas. Son los municipios los que mediante ordenanzas han intentado poner control a una situación que en verano se desborda.

Por ejemplo, Villa Gesell prohibió el acceso de vehículos a la playa desde el centro a Mar Azul, y Tres Arroyos lo hizo en el sector de Claromecó. Monte Hermoso restringe el estacionamiento en playas y en Coronel Rosales no se permite circular en algunas zonas de Pehuen Co. Sin embargo, al norte de Pinamar, en la zona conocida como “La Frontera”, todos los años hay accidentes graves y muertes por imprudencia en el manejo de cuatriciclos.

“Necesitamos avanzar en una propuesta que contemple la realidad de los distritos turísticos y permita contar con penas más duras y efectivas para quienes incumplen la ley, reafirmando el compromiso de continuar impulsando políticas públicas orientadas a la seguridad vial, el cuidado del ambiente y la convivencia responsable”, señaló Barrera a radio AM 530.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó la necesidad de actualizar la legislación vigente para dar respuesta a situaciones reiteradas de imprudencia, conducción peligrosa y violaciones a las normas básicas de seguridad vial, que en muchos casos derivan en accidentes graves o fatales.

Es que en la actualidad no existen regímenes sancionatorios propios, sino que rige la ley de tránsito provincial con multas que van desde 180.000 hasta 1.800.000 pesos según las faltas como puede ser manejar sin VTV, sin casco o registro vencido. En ese vacío legal, la administración de las playas recae en los municipios, que las explotan turísticamente a través de concesiones de balnearios.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Las 9 playas de Brasil que están en la mira por la contaminación

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

La Provincia retoma las paritarias con los gremios y analiza un ajuste por decreto

Bastian sigue en estado crítico: tiene múltiples fracturas de cráneo

Enero: casi mil conductores sancionados por alcoholemia y 372 por "tapa patente"

El Gobierno dio de baja 20 prepagas y ya suman 139 durante la gestión libertaria

Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

Cayó banda narco que "atendía" con una ventanilla blindada y pedía controlar mercadería y vuelto

"Perdí un trabajo por llegar tarde": la baja frecuencia de los micros, un drama en la periferia platense

Habilitan la feria judicial por cautelar para que Anses provea medicación a paciente diabético

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tapar la patente puede salir muy caro. 

Enero: casi mil conductores sancionados por alcoholemia y 372 por "tapa patente"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La gobernación bonaerense. 

La Provincia retoma las paritarias con los gremios y analiza un ajuste por decreto