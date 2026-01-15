jueves 15 de enero de 2026
Denunció que su hija fue abusada y un policía lo contuvo: el abrazo en Arrecifes que se hizo viral

La situación del acusado no está resuelta, ya que aún no fue trasladado a una unidad penal y fue derivado al Hospital de Pergamino como paciente psiquiátrico.

Por Ana Roche
El momento del abrazo entre el policía y el padre de la niña víctima de abuso sexual. 

Un video conmovió a la localidad bonaerense de Arrecifes y a toda persona que lo vio en redes sociales, tras viralizarse: el papá de una nena de 3 años que sufrió abuso sexual fue contenido y abrazado por un policía en la puerta de un hospital.

Cristian López, papa de la nena, lloraba desconsolado: le habían dado la noticia de que el joven al que había denunciado por haber abusado de su hija estaba siendo trasladado al penal de San Nicolás. El acusado estaba internado ya que, al ser descubierto por la abuela de la víctima en la situación aberrante, intentó quitarse la vida y no pudo, por lo que debió ser hospitalizado.

Frente a estas circunstancias, familiares y amigos de la menor se concentraron en el hospital para pedir justicia, donde hubo incidentes de la bronca que tenían las personas que se acercaron al conocer que el acusado no estaba preso.

Hasta el momento, la situación penal del joven no fue resuelta. En las últimas horas, la causa pasó a la Fiscalía N°12 de Delitos Sexuales.

