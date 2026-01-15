Los vuelos a Tandil y Olavarría desde Aeroparque están suspendidos hasta marzo

Humming Airways volaba desde Aeroparque a Olavarría y Tandil.

La empresa Humming Airways suspendió la comercialización de los vuelos entre el Aeroparque Jorge Newbery, Tandil y Olavarría durante los meses de enero y febrero. La medida responde a una readecuación de la programación estival ante la baja demanda del segmento corporativo en estos destinos.

“En enero y febrero no hay”, aseguró días atrás Francisco Errecart, CEO de Humming Airways, en diálogo con El Eco de Tandil. “La verdad es que las empresas viajan muy poco en estas fechas, con lo cual ya notificamos que los vuelos comerciales se retoman en marzo con la frecuencia de siempre”, agregó.

Vuelos regulares a Tandil y Olavarría Los vuelos que comercializa la compañía empezaron a operarse con regularidad en abril de 2025, y según datos que el mismo Errecart tuvieron una ocupación promedio del 75%.

En el sitio web de Humming Airways tampoco aparecen disponibles los vuelos que unen el Aeroparque porteño con Villa María (Córdoba) y Venado Tuerto (Santa Fe). En cambio, se mantienen sin cambios las ofertas hacia Villa Gesell(miércoles, viernes y domingos), Concordia (martes y jueves) y Paraná (martes y jueves).

A su vez, como “destinos planificados” figuran las ciudades de Coronel Suárez y Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, al igual que Montevideo y Paysandú, en la República Oriental del Uruguay. De acuerdo con el sitio especializado Aviacionline, la empresa empezó utilizando un avión alquilado a Royal Class, pero hacia finales del año pasado adquirió su primer Metro 23. Fuente: Agencia DIB

