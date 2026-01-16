viernes 16 de enero de 2026
El Gobierno dio de baja 20 prepagas y ya suman 139 durante la gestión libertaria

La medida fue oficializada por la Superintendencia de Servicios de Salud a través del Boletín Oficial y forma parte del proceso de depuración del registro.

Por Agencia DIB
El Gobierno nacional dispuso la baja de unas 20 entidades de medicina prepaga que figuraban inscriptas en los registros oficiales, en el marco del proceso de reordenamiento y depuración del sistema de salud privado. La medida fue formalizada este viernes en una resolución publicada en el Boletín Oficial, emitida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión, todas sin actividad efectiva.

El acto administrativo, que lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo, aclaró que la decisión no genera impacto en los afiliados, ya que se trata de entidades que no cumplían con los requisitos exigidos para sostener la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Desde el Ejecutivo explicaron que la medida responde al objetivo de actualizar y transparentar el registro de prepagas, eliminando razones sociales que no acreditaron actividad efectiva, padrones de afiliados ni documentación contable exigida por la normativa vigente.

Las nuevas prepagas alcanzadas

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 20 agentes del seguro de salud. A continuación, el listado de las compañías alcanzadas por la medida:

  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Empy SRL
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Austral Organización Médica Integral
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Cardio S.A.

Fuente: Agencia DIB

