miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 10:47

La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

A bordo de un buque oceanográfico, 25 especialistas del CONICET y la UBA investigan las profundidades del Mar Argentino, tarea que se transmite por streaming.

Por Agencia DIB
El itinerario actualizado de la Expedición del CONICET y la UBA.

exactas.uba,ar
El buque oceanográfico Falkor (too).

exactas.edu.ar
El robot submarino ROV SuBastian en acción.

El robot submarino ROV SuBastian en acción.

exactas.uba.ar

La expedición "Vida en los Extremos" -la gran apuesta científica del CONICET y la UBA para este cierre de 2025- se encuentra este miércoles a la altura de la costa bonaerense, en el Mar Argentino. La misión continúa la campaña anterior ("Talud Continental IV"), cuyo streaming fue un éxito mundial.

A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, la misión comenzó el 14 de diciembre y culminará el 10 de enero de 2026. Recorre el talud continental (donde la plataforma submarina cae hacia el abismo) desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn, según consta en la plataforma de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

En estos momentos, miércoles 17 por la mañana, los científicos están explorando las zonas iniciales de su recorrido, que incluyen la Cuenca del Salado (frente a la provincia de Buenos Aires). La misión se dirige gradualmente hacia el sur para investigar también las cuencas de Colorado-Rawson y Malvinas.

Qué busca la expedición del CONICET

expedición Vida en los Extremos rs
El buque oceanográfico Falkor (too).

El objetivo principal es estudiar los ecosistemas quimiosintéticos. A diferencia de la vida en la superficie que depende del sol (fotosíntesis), en estas profundidades de oscuridad total la vida se abre paso gracias al gas metano que emana del fondo marino:

* Comunidades extremas: Investigan bacterias, corales de aguas frías y moluscos que "comen" químicos y viven a casi 4.500 metros de profundidad.

* Cambio Climático: Buscan entender cómo estos ecosistemas atrapan el metano (un potente gas de efecto invernadero) antes de que llegue a la atmósfera, ayudando a regular el clima del planeta.

"Vida en los extremos", en marcha

ROBOT expedición Vida en los extremos rs
El robot submarino ROV SuBastian en acción.

La jefa científica es la bióloga María Emilia Bravo (investigadora de CONICET-UBA), al frente de un equipo de 25 especialistas y la herramienta “estrella” es el ROV SuBastian, un robot submarino de última generación que transmite imágenes en 4K desde el fondo del mar.

Hasta el momento, los científicos ya han podido registrar:

* Fauna abisal: Anémonas de tubo, corales de aguas frías y "bolitas flotantes" (organismos gelatinosos) que habitan en la penumbra total.

* Filtraciones de metano: El objetivo central de la misión, donde se observa cómo el gas surge del lecho marino.

* Tecnología en vivo: En la pantalla se pueden ver los datos de profundidad (a veces superando los 4.000 metros), la temperatura del agua y las coordenadas exactas de cada hallazgo. Las imágenes en alta definición (4K) se pueden apreciar en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

Fuente: Agencia DIB

