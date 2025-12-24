miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 10:08

En Olavarría, a la Policía Federal no se le escapó la tortuga

La Policía Federal descubrió en una vivienda de Olavarría una red de venta ilegal de animales a través de internet.

Por Agencia DIB
Entre las especies encontradas en Olavarría había tortugas y aves silvestre.

El Tiempo de Azul

Fruto de una investigación que comenzó en el mes de octubre, la Policía Federal desenmascaró una presunta red de comercialización ilegal de fauna silvestre. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Olavarría en una vivienda particular.

La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Municipio de Olavarría y por el director del Bioparque Municipal "La Máxima", el licenciado Bruno Vítale, informó El Tiempo de Azul. Los agentes lograron identificar una vivienda donde, a través de redes sociales, se ofrecían aves silvestres, reptiles y animales domésticos sin la correspondiente autorización legal.

Esta actividad representa una grave amenaza para el ecosistema y un riesgo sanitario, debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades zoonóticas, agregó Vitale.

Maltrato a la fauna silvestre

Durante el allanamiento ordenado por el Juzgado Federal N.º 1 de la ciudad de Azul, a cargo del juez Gabriel Di Giulio, se constató la presencia de especies de fauna silvestre y animales domésticos en condiciones precarias, que afectaban seriamente su bienestar. Estaban alojados en recintos de tamaño inadecuado, con deficiente higiene, acumulación de materia fecal y una alimentación insuficiente, sin los nutrientes esenciales necesarios para su desarrollo.

En el operativo se secuestraron diez aves y once tortugas. Además, una persona fue detenida e imputada por el delito de resistencia a la autoridad y por infracción a las Leyes Nacionales N.º 22.421 de Conservación de la Fauna y N.º 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

Las especies rescatadas fueron trasladadas al Bioparque Municipal "La Máxima", donde quedaron bajo resguardo y evaluación veterinaria.

Fuente: Agencia DIB

