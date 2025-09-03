miércoles 03 de septiembre de 2025
3 de septiembre de 2025 - 13:14

Elecciones: el lunes habrá clases con normalidad en las escuelas donde se votó

Será en ambos turnos, según lo dispuso el Gobierno bonaerense. Habrá en el horario posterior a las elecciones tareas de limpieza.

Por Agencia DIB
Las boletas electorales en un cuarto de una escuela.
Las boletas electorales en un cuarto de una escuela.

El dictado de clases el lunes, el día posterior a las elecciones del 7 de septiembre, será normal en ambos turnos en todas las escuelas utilizadas para ir a votar, según lo dispuso la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Más noticias
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El Gobierno nacional justificó su decisión de intervenir el dólar
Novedades sobre las elecciones.

Qué está prohibido durante la veda electoral

En ese sentido, los establecimientos educativos serán higienizados y desinfectados para abrir sus puertas con normalidad desde la mañana. Las tareas, claro está, incluirán aulas, sanitarios, espacios comunes de circulación, incluyendo el mobiliario.

Las tareas de limpieza deberán realizarse con posterioridad al cierre de los comicios, que si bien tiene como horario las 18 del domingo, muchas veces con el conteo de votos se extiende hasta más de las 20 horas.

Cabe recordar que desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que se habilitarán 1.934 locales de votación, principalmente escuelas públicas, con 41.189 mesas distribuidas en todo el territorio.

La seguridad, en tanto, estará a cargo de 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses, tanto dentro como en los alrededores de los locales, 1.500 en reserva operativa y más de 6.000 agentes de fuerzas federales, incluyendo Prefectura, Gendarmería y Policía Federal. Además, se sumarán 629 efectivos destinados a supervisión y logística. (DIB)

Temas
Ver más

El Gobierno nacional justificó su decisión de intervenir el dólar

Qué está prohibido durante la veda electoral

Kicillof cruzó a Milei por las denuncias sobre el acto en Moreno y pidió que la gente no vaya

Definen cuánto cobrarán los policías afectados a las elecciones

Conurbano: Axel Kicillof y Javier Milei juegan fuerte antes de las elecciones

La Provincia dispuso que el transporte será gratuito los días de las elecciones

Elecciones: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y los delegados judiciales y tecnológicos

El primer voto: un compromiso de los más jóvenes

Axel Kicillof: "Me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato"

La ANMAT hará un monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre las elecciones.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. 

Un medio de EE.UU. afirma que Donald Trump "pausó" el acuerdo para que los argentinos ingresen sin visa