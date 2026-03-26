El Tren de Capital Humano brinda asistencia médica gratuita en la localidad de Chascomús

El intendente de Chascomús , Javier Gastón, recibió este jueves al director nacional de Articulación Territorial del ministerio de Capital Humano , Tomás Basil, con quien recorrió el Tren de Capital Humano “9 de Julio” , instalado en la Estación Ferroautomotor de la ciudad.

Santa Teresita: llevaba un arma en una bolsa, disparó por accidente e hirió a un vendedor de flores

Durante la visita, las autoridades estuvieron acompañadas por la secretaria de Salud Pública, Marcela Arias, y el secretario de Desarrollo Social, Leandro Bordalecou. La comitiva recorrió los once vagones de la formación , que continuará prestando servicios ern la localidad hasta el viernes 27 de marzo, en el horario de 7 a 16.

El tren, coordinado por el Gobierno nacional, ofrece atención gratuita en distintas especialidades médicas , asesoramiento para la realización de trámites y una variada agenda de actividades culturales, con un fuerte acompañamiento del Municipio.

Entre las especialidades más demandadas se destacan oftalmología , fonoaudiología y vacunación . Además, se brindan servicios de enfermería, clínica médica, pediatría, odontología y salud mental, junto con estudios a través de equipamiento de rayos X digital, mamografía y farmacia. También se aplican vacunas antigripales y se completan esquemas del calendario nacional.

Tren CH 3

Uno de los espacios más destacados es el destinado al programa “Ver Para Ser Libres”, que ofrece controles oftalmológicos y la entrega gratuita de anteojos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años.

En el tren se pueden realizar también trámites de ANSES y RENAPER, lo que amplía la propuesta de servicios para la comunidad.

Tren 1

En el marco de la recorrida, las autoridades también participaron de actividades en el “Vagón Cultural”, donde escritores locales presentaron sus obras a través de la filial de la Sociedad Argentina de Escritores. Estos materiales serán incorporados al catálogo de la Biblioteca Nacional.

Además, se llevó a cabo la presentación del libro “Palabras Mayores”, una publicación que reúne relatos de personas mayores sobre sus vivencias durante la pandemia. El proyecto fue impulsado por el psicólogo Martín Aragona junto a residentes del Hogar Municipal Elena Herbert de Estefanell, el Hogar Santa Rita y el Centro de Jubilados “El Rincón de los Abuelos”, en el marco de un taller de memoria y estimulación cognitiva.

Fuente: Agencia DIB